Mustafa Sarıgül'ün Korumasının İfadesi Ortaya Çıktı: "Çok Sayıda Cinsel Müdahelesi Oldu"
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Mustafa Sarıgül hakkında 16 Ekim'de başlayan soruşturma kapsamında yeni bir iddia gündeme geldi. Sarıgül'ün koruması, ortaya çıkan görüntülere dair ifade verdi. Koruma B.Ö.D, ifadesinde, Sarıgül'ün 2021'den bu yana cinsel müdahalelerine uğradığını belirterek 'Mustafa Sarıgül hakkında konuşursam 100.000 Euro cezai şart ödeyeceğim belirten kâğıdı imzaladığımdan dolayı konuşamadım' dedi.
Mustafa Sarıgül ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak soruşturmaya konu iddiaların asılsız olduğunu, hiçbirini kabul etmediğini duyurdu.
Mustafa Sarıgül'ün korumasının ifadesi ortaya çıktı.
Mustafa Sarıgül'ün koruması ne dedi? İşte ifade👇🏻
Mustafa Sarıgül, konuyla ilgili açıklama yaptı.
Gelişmelerin ardından Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Mustafa Sarıgül'ün Yeni Parti ile bir ilişkisinin bulunmadığını açıkladı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın