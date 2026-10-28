article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Mustafa Sarıgül'ün Korumasının İfadesi Ortaya Çıktı: "Çok Sayıda Cinsel Müdahelesi Oldu"

Mustafa Sarıgül'ün Korumasının İfadesi Ortaya Çıktı: "Çok Sayıda Cinsel Müdahelesi Oldu"

Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
28.10.2026 - 11:12
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Mustafa Sarıgül hakkında 16 Ekim'de başlayan soruşturma kapsamında yeni bir iddia gündeme geldi. Sarıgül'ün koruması, ortaya çıkan görüntülere dair ifade verdi. Koruma B.Ö.D, ifadesinde, Sarıgül'ün 2021'den bu yana cinsel müdahalelerine uğradığını belirterek 'Mustafa Sarıgül hakkında konuşursam 100.000 Euro cezai şart ödeyeceğim belirten kâğıdı imzaladığımdan dolayı konuşamadım' dedi.

Mustafa Sarıgül ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak soruşturmaya konu iddiaların asılsız olduğunu, hiçbirini kabul etmediğini duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mustafa Sarıgül'ün korumasının ifadesi ortaya çıktı.

Mustafa Sarıgül'ün korumasının ifadesi ortaya çıktı.

Mustafa Sarıgül hakkında 16 Ekim 2026'da başlayan soruşturma, günlerdir gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Soruşturma kapsamında aralarında gazeteci Murat Ağırel'in de bulunduğu isimler hakkında gözaltı ve tutuklama kararları verilmiş, Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül de tutuklanmıştı.

Son olarak Sarıgül'ün koruması B.Ö.D'ye ait ifade, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. 

2024'te Sarıgül ve korumasına dair cinsel içerikli bir görüntü ortaya çıkmıştı. Sarıgül tarafı görüntülerin yapay zekayla oluşturulduğunu açıklamıştı. Ancak koruma B.Ö.D. ifadesinde, 2021'den bu yana Sarıgül'ün kendisine yönelik cinsel amaçlı çok sayıda müdahalesi olduğunu ileri sürdü.

B.Ö.D., Sarıgül'ün avukatlarının kendisine, Sarıgül hakkında konuşması halinde 100 bin euro ceza ödeyeceğine dair bir belge imzalattığını söylüyor. Belgenin fotoğrafını çekmesine izin verilmediğini de ifadesine eklediği belirtiliyor.

Mustafa Sarıgül'ün koruması ne dedi? İşte ifade👇🏻

Mustafa Sarıgül'ün koruması ne dedi? İşte ifade👇🏻

'Mustafa Sarıgül ile tanıştıktan sonra iletişimim devam etti. 2015 yılında aktif olarak ekibinde çalışmaya başladım. 2020 yılında askere gidip geldikten sonra ise evlendim. Evliliğimde de nikâh şahidi Mustafa Sarıgül’dür.

Mustafa Sarıgül ile tarafıma ait görüntüler 2024 yılında basına yansıdı. 2021 yılından itibaren Mustafa Sarıgül’ün tarafıma çok sayıda cinsel amaçlı müdahalesi oldu. Tüm bu cinsel saldırı müdahaleleri konusunda korktuğumdan ve bakmakla yükümlü olduğum ailem olduğundan şikâyetçi olamadım.

2024 yılında da görüntüler çıktıktan sonra Mustafa Sarıgül’ün avukatları tarafından düzenlenen evrakın içeriğinde de Mustafa Sarıgül hakkında konuşursam 100.000 Euro cezai şart ödeyeceğim belirten kâğıdı imzaladığımdan dolayı konuşamadım. 

Mustafa Sarıgül’ün üç yıl sayısız kere cinsel saldırısına maruz kaldım. İtibarım zedelendiğinden, intiharı düşündüğümden dolayı avukatı tarafından 150.000 dolar çocuğumun geleceği için para ödendi. Mustafa Sarıgül milletvekili olup YENİ Parti’de güçlü bir siyasetçi olduğundan dolayı bu olayların gerçekliği ortaya çıkmadı.

Mustafa Sarıgül, fiili müdahalelerde bazen vücuduma dokunurdu, bazen de vücudumu öpmek isterdi. 

İstanbul’daki evi Platin Konutları’nda ve Ankara’daki Angora Evleri’nde sayısız kere cinsel saldırısı olmuştur. Bu olaylar ile ilgili (HTS) bazlarıma bakıldığında ortaya çıkacaktır. Ayrıca basına yansıyan video incelendiğinde mağduriyetim ortaya çıkacaktır.

Mustafa Sarıgül’ün tarafıma yaşattığı cinsel saldırılar kendi rızam ile gerçekleşmedi. Korktuğumdan dolayı zevk almadığım olaylara karşılık vermedim. Bir bakıma kendisinin zevk aldığı, benim mağdur olduğum ilişkiler yaşandı.'

Mustafa Sarıgül, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Mustafa Sarıgül, konuyla ilgili açıklama yaptı.
twitter.com

'KAMUOYUNA SAYGIYLA;

Şahsım ve ailem hakkında 16 Ekim 2026 tarihinde başlayan soruşturmayla ilgili olarak kamuoyunda yoğun bir bilgi kirliliği ve algı operasyonu yapıldığını üzülerek izlemekteyim.

Birbirileriyle ve soruşturmayla ilgisi olmayan konular hem yanlış hem de çarpıtılarak sunulmakta, asılsız iddialar gerçekmiş gibi yansıtılmakta, bu iddialardan haber çıkartılmakta ve bu çıkarımların üzerinden haksız yorumlar yapılmaktadır.

Soruşturmayla ilgili yayınlar, paylaşımlar, yorumlar artık kişilik haklarıma saldırı boyutuna ulaşmıştır. Bu arada gerçek dışı kirli bilgiler üzerinden yorum yapmayan ve gerçeğe kulak verenlere de teşekkürü bir borç bilirim.

Halen devam etmekte olan söz konusu soruşturmada gizlilik kararı ve dosyayla ilgili kısıtlama olduğu halde;

-Soruşturmanın gizliliğini ihlal edenler,

-Henüz şüpheli olan kişileri suçlu ilan edenler,

-Kişilik haklarımıza saldıranlar hakkında hukuki yollara başvuracağımı bildirmek isterim.

Avukatlarım, 'Masumiyet karinesi ve lekelenme hakkına' aykırı olan, 'Soruşturmanın gizliliğini ihlal' eden, Yalan/yanıltıcı bilgi yayan, görüntü paylaşımları yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kimseden merhamet veya ayrıcalık değil, sadece adalet ve hakkaniyet bekliyorum.

Adalet; kinle, iftira ile ve bunlar üzerinden üretilen söylentilerle kamuoyu oluşturularak değil, hukukla tecelli etsin. Soruşturma peşinen bir cezalandırmaya dönüşmesin.

Ayrıca ve bu vesileyle;

Bu soruşturma şu tarihe kadar inecek, şuralara kadar uzanacak diyerek kinle, iftira ile, söylentilerle kamuoyu yaratmak isteyenler şunu bilsinler ki;

Soruşturmaya konu olan iddialar asılsızdır. Hiçbirini kabul etmiyorum.

1956 YILINDAN BU YANA HESABINI VEREMEYECEĞİM HİÇBİR BİR KONU YOKTUR.

Partimin bu soruşturma nedeniyle tartışmaların içine çekilmesini önlemek amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğimin askıya alınması için partimin yetkili organlarına müracaat edeceğim.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Mustafa SARIGÜL

Erzincan Milletvekili'

Gelişmelerin ardından Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Mustafa Sarıgül'ün Yeni Parti ile bir ilişkisinin bulunmadığını açıkladı

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Mira Hanım
Mira Hanım
Editör
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
9
9
4
3
3
3
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın