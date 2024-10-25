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Eski MasterChef Yarışmacısı Emir Elidemir Sokakta Gördüğü Bir Patili Dostumuza Ziyafet Hazırladı

Eski MasterChef Yarışmacısı Emir Elidemir Sokakta Gördüğü Bir Patili Dostumuza Ziyafet Hazırladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Onedio Editörü
25.10.2024 - 23:15

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Eski MasterChef yarışmacısı Emir Elidemir'i hatırlarsınız. Kendisi yarıştığı senede yaptığı yemeklerin yanında taktığı bandanalarla da olay olmuş, MasterChef'te yeni bir moda başlatmıştı. Kariyerine sosyal medyada çektiği yemek videoları ile devam eden Emir, kalpleri ısıtan bir video paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBbmQl...
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Sokakta gördüğü bir patili dostumuza MasterChef'te yapılan muazzam tabakları aratmayacak bir tabak hazırladı.

Sokakta gördüğü bir patili dostumuza MasterChef'te yapılan muazzam tabakları aratmayacak bir tabak hazırladı.

Köpeğin yemeği afiyetle yediği o video, izleyenleri de pamuk gibi yaptı.

Köpeğin yemeği afiyetle yediği o video, izleyenleri de pamuk gibi yaptı.

İşte o video;

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