Eski MasterChef Yarışmacısı Emir Elidemir Sokakta Gördüğü Bir Patili Dostumuza Ziyafet Hazırladı

Eski MasterChef yarışmacısı Emir Elidemir'i hatırlarsınız. Kendisi yarıştığı senede yaptığı yemeklerin yanında taktığı bandanalarla da olay olmuş, MasterChef'te yeni bir moda başlatmıştı. Kariyerine sosyal medyada çektiği yemek videoları ile devam eden Emir, kalpleri ısıtan bir video paylaştı.