Eski MasterChef Yarışmacısı Emir Elidemir Sokakta Gördüğü Bir Patili Dostumuza Ziyafet Hazırladı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBbmQl...
Eski MasterChef yarışmacısı Emir Elidemir'i hatırlarsınız. Kendisi yarıştığı senede yaptığı yemeklerin yanında taktığı bandanalarla da olay olmuş, MasterChef'te yeni bir moda başlatmıştı. Kariyerine sosyal medyada çektiği yemek videoları ile devam eden Emir, kalpleri ısıtan bir video paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sokakta gördüğü bir patili dostumuza MasterChef'te yapılan muazzam tabakları aratmayacak bir tabak hazırladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Köpeğin yemeği afiyetle yediği o video, izleyenleri de pamuk gibi yaptı.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın