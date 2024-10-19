Spor Yaparken Sanal Gerçeklik Gözlüğünden İzlediği 'Kedi Kurtarma' Videoları ile Motive Olan Sporcu

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBGhK1...
Kediler dünyanın en ilginç aynı zamanda en sevimli canlıları. Bu minik dostlar, sadece görünüşleriyle değil, aynı zamanda verdiği yaşama sevinci ve motivasyonla da hayatlarımıza renk katıyor. Onların varlığı, günlük yaşantımızı daha keyifli hale getiriyor ve bize enerji veriyor.
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Bir sporcu, spor yaparken motive olmak için kedileri kullandı.
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Sanal gerçeklik gözlüğünden izlediği kedi kurtarma videoları ile motive olan sporcunun videosu izleyenleri pamuk gibi yaptı.
İşte o video;
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