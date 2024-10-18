Kocaeli'de Bir Okuldan Yaratıcı Proje: Okulun Elektriğini Teneffüste Çocuklar Üretiyor

Günümüzde, yenilenebilir enerji konusunun önemi her geçen gün artıyor. Bu durum, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve enerji kaynaklarının etkin kullanılması için büyük bir gereklilik haline geldi. Yenilenebilir enerji, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olurken, enerji ihtiyaçlarımızı karşılamak için de güvenilir bir seçenek sunuyor. Bu nedenle, yenilenebilir enerji konusu, hem çevresel hem de ekonomik açıdan büyük bir öneme sahip. Kocaeli'de bir okul bu konuda örnek bir adım attı.