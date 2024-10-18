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Dünyanın En Uzun İnsanı Sultan Kösen Kaldığı Evin Çitlerinden Uzun Olunca Ortaya Gülümseten Görüntüler Çıktı

Dünyanın En Uzun İnsanı Sultan Kösen Kaldığı Evin Çitlerinden Uzun Olunca Ortaya Gülümseten Görüntüler Çıktı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 16:52

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Sultan Kösen, dünyanın en uzun insanı unvanını taşıyan bir Türk. Kendisi, 251 cm boyuyla Guinness Dünya Rekorları tarafından 2009 yılında bu unvanla tescillendi. Diyarbakır'da dünyaya gelen ve tarım işçisi olarak çalışan Kösen, tıbbi bir durum olan akromegali nedeniyle bu boyuta ulaştı. Bu durum, vücudun aşırı büyüme hormonu üretmesine sebep olur ve genellikle el, ayak ve yüzde büyümeye yol açar. Sultan Kösen, bu durumun nadir görülen bir örneği. Kendisi, bu boyutlara ulaşan nadir insanlardan biri olmasının yanı sıra, aynı zamanda bu durumun getirdiği zorluklarla da başa çıkmak zorunda.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DA_PwX...
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Sultan Kösen kaldığı bir evi, diğer evden ayıran çitlerden daha uzun olduğunu farkedince komşularına çitlerinden üzerinden selam verdi.

Sultan Kösen kaldığı bir evi, diğer evden ayıran çitlerden daha uzun olduğunu farkedince komşularına çitlerinden üzerinden selam verdi.

Komşuların şaşkınlıkla karşıladığı o anları, "Komşularımız ile aramıza duvar giremez." notuyla paylaştı.

Komşuların şaşkınlıkla karşıladığı o anları, "Komşularımız ile aramıza duvar giremez." notuyla paylaştı.

İşte o anlar;

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