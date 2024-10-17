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Ev Hapsi Alan Bir Yayıncı Elektronik Kelepçe ile Dışarı Çıkmaya Çalışılırsa Ne Olacağını Gösterdi

Ev Hapsi Alan Bir Yayıncı Elektronik Kelepçe ile Dışarı Çıkmaya Çalışılırsa Ne Olacağını Gösterdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 12:33

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Brett Booker isimli sosyal medya kullanıcısı geçtiğimiz aylarda uyuşturucu ve silah suçundan hapis cezası aldığını duyurmuştu. Bir süredir elektronik kelepçe ile yaşamını sürdüren Booker, elektronik kelepçe ile çektiği videoları paylaşıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/itsbrettboo...
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Brett Booker, elektronik kelepçe ile dışarı çıkmaya çalışılırsa ne olacağını paylaştı.

Brett Booker, elektronik kelepçe ile dışarı çıkmaya çalışılırsa ne olacağını paylaştı.

Ayağını dışarı çıkaran çıkarmaz cihazın uyarı verdiği anları paylaşan Booker pek çok kişinin kafasındaki soru işaretini giderdi.

Ayağını dışarı çıkaran çıkarmaz cihazın uyarı verdiği anları paylaşan Booker pek çok kişinin kafasındaki soru işaretini giderdi.

İşte o video;

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