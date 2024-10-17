Ev Hapsi Alan Bir Yayıncı Elektronik Kelepçe ile Dışarı Çıkmaya Çalışılırsa Ne Olacağını Gösterdi

Kaynak: https://www.instagram.com/itsbrettboo...
Brett Booker isimli sosyal medya kullanıcısı geçtiğimiz aylarda uyuşturucu ve silah suçundan hapis cezası aldığını duyurmuştu. Bir süredir elektronik kelepçe ile yaşamını sürdüren Booker, elektronik kelepçe ile çektiği videoları paylaşıyor.
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Brett Booker, elektronik kelepçe ile dışarı çıkmaya çalışılırsa ne olacağını paylaştı.
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Ayağını dışarı çıkaran çıkarmaz cihazın uyarı verdiği anları paylaşan Booker pek çok kişinin kafasındaki soru işaretini giderdi.
İşte o video;
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