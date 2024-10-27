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Türk Bir Turist Mısır'da Piramitlere Giden Yolu Kesip Haraç İsteyen Çeteleri Paylaştı

Türk Bir Turist Mısır'da Piramitlere Giden Yolu Kesip Haraç İsteyen Çeteleri Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Onedio Editörü
27.10.2024 - 13:26

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Mısır Piramitleri dünyanın en önemli yapılarının başında geliyor. İhtişamları ve büyüleyici yapılarıyla, bu eserler, insanlık tarihinin en önemli ve değerli miraslarından birini oluşturur. Yüzyıllardır ayakta duran bu muhteşem yapılar, sadece Mısır'ın değil, tüm dünyanın en görkemli eserlerinden biri olarak kabul edilir. Mimarlık ve inşaat sanatının sınırlarını zorlayan bu piramitler, insan eliyle yapılmış en etkileyici yapılar arasında yer alır. Her bir taşında emek, alın teri ve tarihin izlerini barındıran bu büyülü yapılar, her dönem çok sayıda turisti kendisine çekiyor.

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Mısır'a seyahat eden Türk bir turist, piramitlere giden yolu tutan çeteyi paylaştı.

Mısır'a seyahat eden Türk bir turist, piramitlere giden yolu tutan çeteyi paylaştı.

Piramitlere gitmek isteyenlerden nasıl tehditle para aldıklarını anlatan kadın, bu büyüleyici yapının geldiği hali gözler önüne serdi.

Piramitlere gitmek isteyenlerden nasıl tehditle para aldıklarını anlatan kadın, bu büyüleyici yapının geldiği hali gözler önüne serdi.

İşte o video;

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