Türk Bir Turist Mısır'da Piramitlere Giden Yolu Kesip Haraç İsteyen Çeteleri Paylaştı

Mısır Piramitleri dünyanın en önemli yapılarının başında geliyor. İhtişamları ve büyüleyici yapılarıyla, bu eserler, insanlık tarihinin en önemli ve değerli miraslarından birini oluşturur. Yüzyıllardır ayakta duran bu muhteşem yapılar, sadece Mısır'ın değil, tüm dünyanın en görkemli eserlerinden biri olarak kabul edilir. Mimarlık ve inşaat sanatının sınırlarını zorlayan bu piramitler, insan eliyle yapılmış en etkileyici yapılar arasında yer alır. Her bir taşında emek, alın teri ve tarihin izlerini barındıran bu büyülü yapılar, her dönem çok sayıda turisti kendisine çekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mısır'a seyahat eden Türk bir turist, piramitlere giden yolu tutan çeteyi paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Piramitlere gitmek isteyenlerden nasıl tehditle para aldıklarını anlatan kadın, bu büyüleyici yapının geldiği hali gözler önüne serdi.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın