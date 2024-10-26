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Faciadan Kıl Payı Kurtuldu: Arabasının İçinde Ayıya Yiyecek Uzatan Bir Adam Ayının Saldırısına Uğradı

Faciadan Kıl Payı Kurtuldu: Arabasının İçinde Ayıya Yiyecek Uzatan Bir Adam Ayının Saldırısına Uğradı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Onedio Editörü
26.10.2024 - 16:51

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Rusların ayılarla ilginç bir bağı var bildiğiniz üzere. Kendileri onlarla birebir dövüşler bile yapıyor. Kendi topraklarında bu güçlü yaratıklarla yüzleşmeye cesaret eden Ruslar, bu durumu adeta bir gelenek haline getirmiş durumda.

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Rusya'da bir adam aracın içinden bir ayıya yiyecek uzatmak istedi.

Rusya'da bir adam aracın içinden bir ayıya yiyecek uzatmak istedi.

Bir anda ayının saldırısına uğrayan adam büyük bir faciadan kıl payı kurtuldu.

Bir anda ayının saldırısına uğrayan adam büyük bir faciadan kıl payı kurtuldu.

İşte o anlar;

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