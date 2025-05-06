Almeda'nın Diskalifiyesinden Kızılcık Şerbeti'ndeki Mantık Hatasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
6 Mayıs Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Almeda, Survivor'dan diskalifiye edildi.
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2. Miray Daner, Hudutsuz Sevda'ya veda etti.
3. Feyza Civelek, hakkındaki iddialara yanıt verdi.
4. Kral Kaybederse'de ilk veda gerçekleşti.
5. İlker Ayrık'ın Ben Bilmem Eşim Bilir itirafı yeniden gündem oldu.
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6. Fatih Ürek, sansür sorusuna ilginç bir cevap verdi.
7. Kızılcık Şerbeti'nde Hulki göründü.
8. Yiğit Poyraz Survivor'dan bir kumpas sonucu elenmişti.
9. Uzak Şehir'de Alya esti gürledi, izleyici coştu.
10. Özlem Maden, Teşkilat'tan ayrılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.
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11. Nemo'dan Funda Kayacık'a övgü dolu yorum geldi.
12. Bir Zamanlar İstanbul'da dizisine yeni bir oyuncu dahil oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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