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Almeda'nın Diskalifiyesinden Kızılcık Şerbeti'ndeki Mantık Hatasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Almeda'nın Diskalifiyesinden Kızılcık Şerbeti'ndeki Mantık Hatasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.05.2025 - 01:07

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

6 Mayıs Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Almeda, Survivor'dan diskalifiye edildi.

1. Almeda, Survivor'dan diskalifiye edildi.

Batuhan'la birlikte bir eve giren ve hem erzak hem de kişisel bakım ürünleri alan Almeda'nın dört çalışanı darp ettiği ortaya çıktı. Almeda diskalifiye edildi.

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2. Miray Daner, Hudutsuz Sevda'ya veda etti.

2. Miray Daner, Hudutsuz Sevda'ya veda etti.

Diziden ayrılacağı açıklanan Miray Daner için sevenleri tepki göstermişti. Ayrılık kararından dönülmedi, Daner'den veda paylaşımı geldi.

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3. Feyza Civelek, hakkındaki iddialara yanıt verdi.

3. Feyza Civelek, hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Oyunculuğu sık sık eleştirilen Feyza Civelek, kendisiyle ilgili yorumlara cevap verdi. Civelek, eleştiride bulunanlara tepki gösterdi.

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4. Kral Kaybederse'de ilk veda gerçekleşti.

4. Kral Kaybederse'de ilk veda gerçekleşti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziden ayrılacak ilk oyuncu belli oldu. Ünlü isim bu akşam yayınlanan bölümde diziye veda etti.

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5. İlker Ayrık'ın Ben Bilmem Eşim Bilir itirafı yeniden gündem oldu.

5. İlker Ayrık'ın Ben Bilmem Eşim Bilir itirafı yeniden gündem oldu.

İlker Ayrık'ın 2022 yılında katıldığı bir programdaki sözleri gündem oldu. Ayrık, yarışmada istemsizce taraf tutuyormuş.

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6. Fatih Ürek, sansür sorusuna ilginç bir cevap verdi.

6. Fatih Ürek, sansür sorusuna ilginç bir cevap verdi.

Ünlü sunucu, bir dönem sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta'da yaşadıklarından bahsetti. Programla ilgili bir itirafta bulundu.

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7. Kızılcık Şerbeti'nde Hulki göründü.

7. Kızılcık Şerbeti'nde Hulki göründü.

Ancak altından büyük bir mantık hatası çıktı. Dizide bahsi geçen kazada ölen kimsenin olmadığı görüldü.

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8. Yiğit Poyraz Survivor'dan bir kumpas sonucu elenmişti.

8. Yiğit Poyraz Survivor'dan bir kumpas sonucu elenmişti.

Volkan'ın sözlerine kanan Poyraz, düelloda kaybederek elenmişti. Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil, yaşananlara sessiz kalmadı.

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9. Uzak Şehir'de Alya esti gürledi, izleyici coştu.

9. Uzak Şehir'de Alya esti gürledi, izleyici coştu.

Sadakat'in evden kovduğu Alya bir anda kimliğiyle yüzleşti ve etrafındakileri de yüzleştirdi. Sinem Ünsal'ın devleştiği sahneye yorum yağdı.

Detaylar:

10. Özlem Maden, Teşkilat'tan ayrılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

10. Özlem Maden, Teşkilat'tan ayrılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Ünlü oyuncunun diziden ayrılacağı iddia ediliyordu. Ancak oyuncunun diziden ayrılmayacağını söylerkenki ifadeleri izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

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11. Nemo'dan Funda Kayacık'a övgü dolu yorum geldi.

11. Nemo'dan Funda Kayacık'a övgü dolu yorum geldi.

O Ses Türkiye yarı finalinde Eurovision birincisi Nemo'nun şarkısını seslendiren Funda'ya yorum geldi. Funda, Nemo'nun yorumunu heyecanla paylaştı.

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12. Bir Zamanlar İstanbul'da dizisine yeni bir oyuncu dahil oldu.

12. Bir Zamanlar İstanbul'da dizisine yeni bir oyuncu dahil oldu.

Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'u bir araya getiren Bir Zamanlar İstanbul, gelecek sezon da devam edecek. Diziye yeni oyuncu haberini Birsen Altuntaş verdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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