Aybüke Pusat Unutuldu Bile: Teşkilat'ın Geçmiş Sezon Reyting Karşılaştırması Şaşkınlık Yarattı!
Aybüke Pusat, boykot çağrısı sonrası TRT 1 ekranlarında pazar akşamları yayınlanan Teşkilat dizisinden çıkarılmıştı. Diziden çıkarılması tepkiyle karşılanan Pusat'ın ayrılışı reytinglere de yansımıştı. Anlaşması gereği 2 bölümde daha rol alan Aybüke Pusat'ın ardından dizinin reytingleri bir miktar düştü. Yine de günün birincisi olan Teşkilat'ın önceki sezonlarla karşılaştırması yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aybüke Pusat, boykot çağrısı sebebiyle Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aybüke Pusat ayrılığının ardından Teşkilat'ın reytingleri düştü.
Geçtiğimiz sezonlarda mayıs ayında yayınlanan bölümlerle karşılaştırma yapıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın