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Aybüke Pusat Unutuldu Bile: Teşkilat'ın Geçmiş Sezon Reyting Karşılaştırması Şaşkınlık Yarattı!

Aybüke Pusat Unutuldu Bile: Teşkilat'ın Geçmiş Sezon Reyting Karşılaştırması Şaşkınlık Yarattı!

Teşkilat
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.05.2025 - 14:21

Aybüke Pusat, boykot çağrısı sonrası TRT 1 ekranlarında pazar akşamları yayınlanan Teşkilat dizisinden çıkarılmıştı. Diziden çıkarılması tepkiyle karşılanan Pusat'ın ayrılışı reytinglere de yansımıştı. Anlaşması gereği 2 bölümde daha rol alan Aybüke Pusat'ın ardından dizinin reytingleri bir miktar düştü. Yine de günün birincisi olan Teşkilat'ın önceki sezonlarla karşılaştırması yapıldı.

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Aybüke Pusat, boykot çağrısı sebebiyle Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmıştı.

Aybüke Pusat, boykot çağrısı sebebiyle Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmıştı.

Ünlü oyuncunun kadrodan çıkarılması tepkiyle karşılanırken rol arkadaşı Tolga Sarıtaş'tan herhangi bir paylaşım gelmemişti. Anlaşmasında bulunan 2 bölüm için tekrar kamera karşısına geçen Aybüke Pusat'a bir ölüm sahnesi de yazılmadı ve dizide Neslihan karakterinin sadece mezarı bulundu.

Aybüke Pusat ayrılığının ardından Teşkilat'ın reytingleri düştü.

Aybüke Pusat ayrılığının ardından Teşkilat'ın reytingleri düştü.

Pusat'ın diziden çıkarıldığı haberinden hemen sonra dizideki reytingler büyük oranda artmıştı. Anlaşması olan 2 bölüm boyunca artan reytinglerin ardından geçtiğimiz hafta ve bu hafta düşüş olsa da dizi yine günün birincisi oldu.

Geçtiğimiz sezonlarda mayıs ayında yayınlanan bölümlerle karşılaştırma yapıldı.

Geçtiğimiz sezonlarda mayıs ayında yayınlanan bölümlerle karşılaştırma yapıldı.

Dizinin Aybüke Pusat sonrası reytinglerinin düştüğü söylense bile dizinin geçtiğimiz sezonlara oranla daha yüksek reyting aldığı görüldü. Totalde ve ABC1'de neredeyse 8 bandına dayanan reytinglerin geçtiğimiz sezonlarda 5-6 oranlarında olduğu dikkat çekti. AB grubunda da yine yükseliş olduğu fark edildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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