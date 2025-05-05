İlk Hamlesini Yaptı: Survivor'da Bir Kumpas Sebebiyle Elenen Poyraz, Tavrını Net Koydu!
Survivor 2025'te oldukça ilginç bir hafta yaşanıyor. Yiğit Poyraz'ın bir kumpas sebebiyle elendiğini gözler önüne sermesiyle ortalık epey karışmıştı. Volkan'ın çocukları üzerine yemin ettiğini söyleyen Poyraz, 'kandırıldım' dedi. Ancak tüm bunlar elenmesine engel olamadı.
Elenmesiyle tüm Survivorseverlerin tek gündemi haline gelen Poyraz, ilk hamlesini yaptı!
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Poyraz, Volkan'ın kendisine kumpas kurduğunu ve çocukları üzerine yemin ederek kendisini kandırdığını belirtmişti.
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Volkan'ın planında Batuhan ve Ayşe'nin de olduğu iddia edilmişti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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