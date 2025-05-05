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Uzak Şehir Etkisi Sürüyor: Bir Aşiret Dizisi Daha Adana'dan Geliyor, Diziye Dair Detaylar Netleşiyor!

Uzak Şehir Etkisi Sürüyor: Bir Aşiret Dizisi Daha Adana'dan Geliyor, Diziye Dair Detaylar Netleşiyor!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.05.2025 - 08:31

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in ardından yeni sezonda bol bol aşiret ve toprak temalı diziler izleyeceğimizi duyurmuştuk. Trabzon ve Şanlıurfa'nın ardından bir haber de Adana'dan geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, iki dizinin birden çekileceği Adana'da Hasan Tolga Pulat ve Ozan Ağaç'ın senaryosunu yazdığı, Yağız Alp Akaydın'ın yöneteceği Bereketli Topraklar dizisinin hazırlıklarına başlandı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in dizi sektörüne büyük bir etkisi oldu.

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in dizi sektörüne büyük bir etkisi oldu.

Menajer Önem Günal, geçtiğimiz günlerde oyuncuların ve izleyicilerin merakını gidererek gelecek sezon bol bol toprak temalı işler izleyeceğimizi dile getirmişti. Onun açıklamasının ardından da haberler birer birer Trabzon, Şanlıurfa ve Adana'dan gelmeye başladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Süreç Film imzalı Bereketli Topraklar dizisi için çalışmalara başlandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Süreç Film imzalı Bereketli Topraklar dizisi için çalışmalara başlandı.

ATV'de yayınlanacak ve şimdilik adı Yasak Aşk (değişecek) olarak bilinen Adana dizisinin ardından bir Adana dizisi de Show TV'ye geliyor. Safa Önal’ın ‘Bodrum Hakimi’ ve ‘Derviş Bey’ adlı eserlerinden uyarlanan dizi, “Aşklar biter, savaşlar sona erer, insan göçer ama toprak unutmaz” sloganıyla ekrana gelecek. Dizinin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın otururken, senaryosunu ise Hasan Tolga Pulat ve Ozan Ağaç kaleme alıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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