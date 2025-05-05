Uzak Şehir Etkisi Sürüyor: Bir Aşiret Dizisi Daha Adana'dan Geliyor, Diziye Dair Detaylar Netleşiyor!
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in ardından yeni sezonda bol bol aşiret ve toprak temalı diziler izleyeceğimizi duyurmuştuk. Trabzon ve Şanlıurfa'nın ardından bir haber de Adana'dan geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, iki dizinin birden çekileceği Adana'da Hasan Tolga Pulat ve Ozan Ağaç'ın senaryosunu yazdığı, Yağız Alp Akaydın'ın yöneteceği Bereketli Topraklar dizisinin hazırlıklarına başlandı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in dizi sektörüne büyük bir etkisi oldu.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Süreç Film imzalı Bereketli Topraklar dizisi için çalışmalara başlandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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