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Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Başka Bir Rolde Oynayacakmış!

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Başka Bir Rolde Oynayacakmış!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.05.2025 - 13:35

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Nasıl olmasın? Uzak Şehir rekor üstüne rekor kırarken bunda en büyük payı olan isimlerden biri kendisi.

Fatih Altaylı'nın Pazar Sohbeti programına konuk olan Ozan Akbaba, kendisi ve hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Geçmişi ve şu anki rolü, fikirleri hakkında açıklamalarda bulundu. Akbaba, popülerliğinin ve tanınmasının önünü açan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la ilgili de bir küçük itirafta bulundu.

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Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba ekranların en sevilen yüzlerinden biri.

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba ekranların en sevilen yüzlerinden biri.

Uzak Şehir reyting rekorları kırarken en büyük katkısı olan isimlerden biri de kendisi. Karakteri öyle bir yaşattı ve oyunculuğu o kadar sevildi ki Sinem Ünsal'la uyumu da işin içine girince ortaya şahane bir iş çıktı.

Ünlü oyuncu Ozan Akbaba, Fatih Altaylı ile Pazar Sohbeti programına konuk oldu.

Ünlü oyuncu Ozan Akbaba, Fatih Altaylı ile Pazar Sohbeti programına konuk oldu.

Programda kendisine ve rol aldığı yapımlara dair açıklamalarda bulunan Ozan Akbaba, tanınırlığında büyük etkisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı es geçmedi. Ünlü oyuncu projeye nasıl dahil olduğunu anlatırken küçük bir itirafta bulundu. Dizide İlyas karakterine hayat veren Akbaba, ilk olarak Mahmut rolünde oynayacağını ancak bu süreçte eşine dostuna İlyas rolünün ne kadar iyi olduğundan bahsederken bir anda İlyas rolünün kendisine verildiğini anlattı.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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