Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Başka Bir Rolde Oynayacakmış!
Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Nasıl olmasın? Uzak Şehir rekor üstüne rekor kırarken bunda en büyük payı olan isimlerden biri kendisi.
Fatih Altaylı'nın Pazar Sohbeti programına konuk olan Ozan Akbaba, kendisi ve hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Geçmişi ve şu anki rolü, fikirleri hakkında açıklamalarda bulundu. Akbaba, popülerliğinin ve tanınmasının önünü açan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la ilgili de bir küçük itirafta bulundu.
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Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba ekranların en sevilen yüzlerinden biri.
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Ünlü oyuncu Ozan Akbaba, Fatih Altaylı ile Pazar Sohbeti programına konuk oldu.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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