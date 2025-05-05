Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Başka Bir Rolde Oynayacakmış!

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Nasıl olmasın? Uzak Şehir rekor üstüne rekor kırarken bunda en büyük payı olan isimlerden biri kendisi.

Fatih Altaylı'nın Pazar Sohbeti programına konuk olan Ozan Akbaba, kendisi ve hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Geçmişi ve şu anki rolü, fikirleri hakkında açıklamalarda bulundu. Akbaba, popülerliğinin ve tanınmasının önünü açan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la ilgili de bir küçük itirafta bulundu.