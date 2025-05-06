4 Kişiye Şiddet Uyguladığı Ortaya Çıktı: Acun Ilıcalı Cezaları Açıkladı, Almeda Diskalifiye Edildi!

Biri kadın olmak üzere dört çalışana ve bir de yarışmacıya şiddet uyguladığı ortaya çıkan Almeda'yla ilgili kararı Acun Ilıcalı açıkladı. Almeda'nın affedilebilecek bir şey yapmadığını vurgulayan Acun Ilıcalı, onu kaybetmemek için zorladıklarını ancak başka çarelerinin olmadığını dile getirdi. Almeda Baylan, Survivor'dan diskalifiye edildi.