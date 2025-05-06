4 Kişiye Şiddet Uyguladığı Ortaya Çıktı: Acun Ilıcalı Cezaları Açıkladı, Almeda Diskalifiye Edildi!
Survivor'da daha önce yaşanmayan olaylar yaşanıyor. Almeda ve Batuhan'ın bir evden yiyecek ve kişisel bakım ürünleri aldığının anlaşılmasının ardından Almeda'yla ilgili şok edici iddialar ortaya atılmıştı. Bir çalışana şiddet uyguladığı iddia edilen Almeda'nın biri kadın olmak üzere 4 çalışana şiddet uyguladığı ortaya çıktı.
Almeda Baylan Survivor'dan diskalifiye edildi.
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Survivor 2025 yarışmacısı Almeda Baylan, Survivor'dan diskalifiye edildi.
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Almeda'yla birlikte bir evden yiyecek ve kişisel bakım ürünleri alan Batuhan da ceza aldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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