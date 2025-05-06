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4 Kişiye Şiddet Uyguladığı Ortaya Çıktı: Acun Ilıcalı Cezaları Açıkladı, Almeda Diskalifiye Edildi!

4 Kişiye Şiddet Uyguladığı Ortaya Çıktı: Acun Ilıcalı Cezaları Açıkladı, Almeda Diskalifiye Edildi!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.05.2025 - 23:58

Survivor'da daha önce yaşanmayan olaylar yaşanıyor. Almeda ve Batuhan'ın bir evden yiyecek ve kişisel bakım ürünleri aldığının anlaşılmasının ardından Almeda'yla ilgili şok edici iddialar ortaya atılmıştı. Bir çalışana şiddet uyguladığı iddia edilen Almeda'nın biri kadın olmak üzere 4 çalışana şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

Almeda Baylan Survivor'dan diskalifiye edildi.

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Survivor 2025 yarışmacısı Almeda Baylan, Survivor'dan diskalifiye edildi.

Survivor 2025 yarışmacısı Almeda Baylan, Survivor'dan diskalifiye edildi.

Biri kadın olmak üzere dört çalışana ve bir de yarışmacıya şiddet uyguladığı ortaya çıkan Almeda'yla ilgili kararı Acun Ilıcalı açıkladı. Almeda'nın affedilebilecek bir şey yapmadığını vurgulayan Acun Ilıcalı, onu kaybetmemek için zorladıklarını ancak başka çarelerinin olmadığını dile getirdi. Almeda Baylan, Survivor'dan diskalifiye edildi.

Almeda'yla birlikte bir evden yiyecek ve kişisel bakım ürünleri alan Batuhan da ceza aldı.

Almeda'yla birlikte bir evden yiyecek ve kişisel bakım ürünleri alan Batuhan da ceza aldı.

Acun Ilıcalı'nın sorduğu sorular üzerine başta yaşananları reddeden Batuhan, Almeda'nın itiraf ettiğini duyunca olanları kabul etti. Batuhan Karacakaya 5 ödülden yararlanamama cezası aldı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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