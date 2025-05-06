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Yine Bir Garip Hallere Girdi: Feyza Civelek, Oyunculuğunu Eleştirenlere Atarlı Giderli Cevap Verdi

Yine Bir Garip Hallere Girdi: Feyza Civelek, Oyunculuğunu Eleştirenlere Atarlı Giderli Cevap Verdi

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.05.2025 - 22:20

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, hemen her hafta oyunculuğu sebebiyle eleştiriliyor. Feyza Civelek de kendisine gelen 'torpil' iddialarına her fırsatta diziye seçmelere katılarak girdiğinden bahsederek cevap veriyor.

Dizinin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılmasının ardından Civelek'e yönelen okların sayısı artmış ve eleştirilerde de artış görülmüştü. Magazin Burada mikrofonlarına konuşan ünlü oyuncu bir kez daha eleştirilere sert çıktı.

Kaynak: Magazin Burada

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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in oyunculuğu neredeyse her hafta eleştiriliyor.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in oyunculuğu neredeyse her hafta eleştiriliyor.

Şerbo'nun Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılmasından sonra da eleştiri okları tamamen Feyza Civelek'e döndü. Çünkü Taşçıoğlu'nun kendisiyle pek iyi anlaşamadığı, annesi Melis Civelek'in de senaryodan onu çıkardığı iddia edilmişti. Oyunculuğuyla da sık sık gündem olan Feyza Civelek, bu yaşananların ardından daha çok konuşulmaya başladı.

Feyza Civelek, hakkında yapılan olumsuz eleştirilere bir kez daha sert çıktı.

Feyza Civelek, hakkında yapılan olumsuz eleştirilere bir kez daha sert çıktı.

Magazin Burada ekibiyle yaptığı röportajda konuyla ilgili konuşan Civelek, “Proje annemin projesi ama ben bu projeye adil olabilmek adına elemeyle girdim. Çok oyunculuk biliyorsanız siz yapın. Gelin 12-15 saat çalışıp öyle konuşun.” dedi.

Açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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