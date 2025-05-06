onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Hikayesinin Sonuna Geldi: Ünlü Oyuncu Kral Kaybederse'ye Veda Ediyor!

Hikayesinin Sonuna Geldi: Ünlü Oyuncu Kral Kaybederse'ye Veda Ediyor!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.05.2025 - 20:08

Star TV ekranlarında yayınlanan Kral Kaybederse, ilk bölümünden itibaren büyük bir başarı yakaladı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizide ilk veda gerçekleşiyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye konuk olarak dahil olan ancak hikayesi uzatılan ünlü oyuncu İsmail Demirci diziye veda ediyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Salı akşamları Star TV'de ekrana gelen Kral Kaybederse, ikinci sezon onayını aldı.

Salı akşamları Star TV'de ekrana gelen Kral Kaybederse, ikinci sezon onayını aldı.

Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz, Merve Dizdar ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin rol aldığı dizi ilk bölümünden itibaren başarılı bir tablo yakalamıştı. İkinci sezon onayını alan dizinin sezon finali tarihi henüz netleşmedi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kral Kaybederse'de Fikret karakterine hayat veren İsmail Demirci diziye veda ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kral Kaybederse'de Fikret karakterine hayat veren İsmail Demirci diziye veda ediyor.

İsmail Demirci, Kral Kaybederse'ye konuk oyuncu olarak dahil olmuştu. 3 bölüm için diziyle anlaşan İsmail Demirci, 7 hafta boyunca dizide kalmıştı. Ünlü oyuncu bu akşam ekrana gelecek bölümde diziden ayrılacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın