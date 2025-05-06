Hikayesinin Sonuna Geldi: Ünlü Oyuncu Kral Kaybederse'ye Veda Ediyor!
Star TV ekranlarında yayınlanan Kral Kaybederse, ilk bölümünden itibaren büyük bir başarı yakaladı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizide ilk veda gerçekleşiyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye konuk olarak dahil olan ancak hikayesi uzatılan ünlü oyuncu İsmail Demirci diziye veda ediyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Salı akşamları Star TV'de ekrana gelen Kral Kaybederse, ikinci sezon onayını aldı.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kral Kaybederse'de Fikret karakterine hayat veren İsmail Demirci diziye veda ediyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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