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Ayrılık Kararı Tepki Çekmişti: Hudutsuz Sevda'nın Zeynep'i Miray Daner'den Diziye Veda!

Ayrılık Kararı Tepki Çekmişti: Hudutsuz Sevda'nın Zeynep'i Miray Daner'den Diziye Veda!

Hudutsuz Sevda
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.05.2025 - 22:56

NOW TV'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda 3. sezonuyla da izleyici karşısına çıkacak. Ancak dizi yoluna başrol oyuncusu olmadan devam edecek. Dizinin Zeynep'i Miray Daner'in 'hikayesi bittiği için' senaryo gereği diziden ayrılacağının öğrenilmesinin ardından izleyiciler karara tepki göstermişti.

Miray Daner'in veda paylaşımını dizinin senaristi Bahadır Özdener yaptı.

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NOW TV'nin fenomen dizisi Hudutsuz Sevda 3. sezon onayını almayı başardı.

NOW TV'nin fenomen dizisi Hudutsuz Sevda 3. sezon onayını almayı başardı.

Gelecek sezon da yayın hayatına devam edecek dizide Zeynep karakterine hayat veren Miray Daner'in ayrılacağı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. İzleyicinin tepki gösterdiği haberin ardından karardan dönülüp dönülmeyeceği merak ediliyordu.

Miray Daner, Tolstoy'un bir sözüyle Hudutsuz Sevda'ya ve Zeynep karakterine veda etti.

Miray Daner, Tolstoy'un bir sözüyle Hudutsuz Sevda'ya ve Zeynep karakterine veda etti.

İzleyiciyi üzen haberde sonuç belli oldu. Ünlü oyuncu Miray Daner, diziye Tolstoy'un sözüyle veda etti. Daner yazdığı metinde, 

'Tüm muhteşem hikâyeler iki şekilde başlar:Ya bir insan bir yolculuğa çıkar, ya da şehre bir yabancı gelir. Hikayeler son bulsa da anılar daima bizimle kalır.' ifadelerine yer verdi.

Dizinin hikayesi bu sloganla başlamıştı.

Miray Daner'in veda metnini dizinin senaristi Bahadır Özdener paylaştı.

Miray Daner'in veda metnini dizinin senaristi Bahadır Özdener paylaştı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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