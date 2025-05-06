Ayrılık Kararı Tepki Çekmişti: Hudutsuz Sevda'nın Zeynep'i Miray Daner'den Diziye Veda!
NOW TV'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda 3. sezonuyla da izleyici karşısına çıkacak. Ancak dizi yoluna başrol oyuncusu olmadan devam edecek. Dizinin Zeynep'i Miray Daner'in 'hikayesi bittiği için' senaryo gereği diziden ayrılacağının öğrenilmesinin ardından izleyiciler karara tepki göstermişti.
Miray Daner'in veda paylaşımını dizinin senaristi Bahadır Özdener yaptı.
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NOW TV'nin fenomen dizisi Hudutsuz Sevda 3. sezon onayını almayı başardı.
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Miray Daner, Tolstoy'un bir sözüyle Hudutsuz Sevda'ya ve Zeynep karakterine veda etti.
Miray Daner'in veda metnini dizinin senaristi Bahadır Özdener paylaştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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