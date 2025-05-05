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“Bana Yemek Vermediler” Demişti: Özgür Özel’e Saldıran Şahsa Beyoğlu Belediyesi 8 Aydır Yardım Ediyormuş

“Bana Yemek Vermediler” Demişti: Özgür Özel’e Saldıran Şahsa Beyoğlu Belediyesi 8 Aydır Yardım Ediyormuş

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.05.2025 - 15:21

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılım sağlamıştı. Cenaze töreninin ardından Özel, Selçuk Tengioğlu adlı şahıs tarafından saldırıya uğramıştı. Olayla ilgili gelişmeler takip edilirken, şahsın “belediyeden yardım almadım ve bunu gerçekleştirdim” dediği öğrenilmişti. Ancak CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik olaya açıklık getirdi ve iddiayı yalanladı.

İfadesine buradan ulaşabilirsiniz. 👇

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İşte detaylar 👇

“Beyoğlu Belediyesi 8 aydır bu caniye yardım ediyor.”

“Beyoğlu Belediyesi 8 aydır bu caniye yardım ediyor.”

Salgırganın cenaze alanında Özgür Özel’i saatlerce yakından takip ettiği de ortaya çıkmıştı. Ayrıca kendisi iki çocuğunu öldürmekten müebbet hapis cezası almış ancak 16 yıl sonra tahliyesine karar verilmişti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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