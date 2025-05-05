“Bana Yemek Vermediler” Demişti: Özgür Özel’e Saldıran Şahsa Beyoğlu Belediyesi 8 Aydır Yardım Ediyormuş

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılım sağlamıştı. Cenaze töreninin ardından Özel, Selçuk Tengioğlu adlı şahıs tarafından saldırıya uğramıştı. Olayla ilgili gelişmeler takip edilirken, şahsın “belediyeden yardım almadım ve bunu gerçekleştirdim” dediği öğrenilmişti. Ancak CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik olaya açıklık getirdi ve iddiayı yalanladı.