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Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Bir Süredir Takipte Olduğu Kameralara Yansıdı

Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Bir Süredir Takipte Olduğu Kameralara Yansıdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.05.2025 - 14:06

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi'nde hayatını kaybeden siyasetçi ve sinemacı Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen cenaze töreninin ardından saldırıya uğraması ülkenin gündeminde. Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun saldırı nedeni ve geçmişi gündeme düşerken saldırı öncesi görüntüleri ve takip süreciyle ilgili yeni görüntüler medyaya yayılıyor. CNN Türk'ün haberine göre Tengioğlu Özgür Özel AKM önünde saat 10.45'te açıklama yaparken kameralara yansıdı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz gün Atatürk Kültür Merkezi önünde saldırıya uğramıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz gün Atatürk Kültür Merkezi önünde saldırıya uğramıştı.

Pek çok kişi saldırıyı kınarken saldırganın suç geçmişi ve olası motivasyonu da epey konuşuldu. Saldırgan Tengioğlu'nun görüntüleri ve bağlantıları inceleme alındı.

CNN Türk'ün haberine göre saldırgan 10.45 sularında cenaze töreninin yapıldığı alandaydı.

CNN Türk'ün haberine göre saldırgan 10.45 sularında cenaze töreninin yapıldığı alandaydı.

10.45'te basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özgür Özel törenin sona erdiği saatte saldırıyla uğradı. Saldırganın Özel'i saatlerce takip ettiği ortaya çıktı.

Saldırganın önceki görüntüleri de medyaya yansımıştı.

Tengioğlu saldırıdan bir gün önce Beyoğlu'nda bir pansiyonda kalmıştı.

Tengioğlu saldırıdan bir gün önce Beyoğlu'nda bir pansiyonda kalmıştı.

Kahvaltı yapıp görevliyle sohbet ettiği görüntülenen saldırganın kaldığı pansiyonun sahibi de öğle saatlerinde gözaltına alındı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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