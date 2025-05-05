Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Bir Süredir Takipte Olduğu Kameralara Yansıdı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi'nde hayatını kaybeden siyasetçi ve sinemacı Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen cenaze töreninin ardından saldırıya uğraması ülkenin gündeminde. Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun saldırı nedeni ve geçmişi gündeme düşerken saldırı öncesi görüntüleri ve takip süreciyle ilgili yeni görüntüler medyaya yayılıyor. CNN Türk'ün haberine göre Tengioğlu Özgür Özel AKM önünde saat 10.45'te açıklama yaparken kameralara yansıdı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz gün Atatürk Kültür Merkezi önünde saldırıya uğramıştı.
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CNN Türk'ün haberine göre saldırgan 10.45 sularında cenaze töreninin yapıldığı alandaydı.
Tengioğlu saldırıdan bir gün önce Beyoğlu'nda bir pansiyonda kalmıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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