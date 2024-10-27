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Bütün Aileyi Nasıl İkna Ettiniz? Bir Çift Düğünlerinde Lvbel C5'in 'nE !?' Şarkısına Klip Çekti

Bütün Aileyi Nasıl İkna Ettiniz? Bir Çift Düğünlerinde Lvbel C5'in 'nE !?' Şarkısına Klip Çekti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Onedio Editörü
27.10.2024 - 15:21

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Düğün, gelin ve damadın en özel günü. Her biri o günün eşsiz ve unutulmaz olmasını istiyor. Bunun için aylar öncesinden hazırlıklara başlayıp yaratıcı fikirlerle düğünlerini renkli bir hale getirmek için ellerinden geleni yapıyorlar.

Kaynak: https://t.co/T3tG4aKocl
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Bir çift düğünlerinde son dönemin popüler isimlerinden Lvbel C5'in 'nE !?' şarkısına klip çekti.

Bir çift düğünlerinde son dönemin popüler isimlerinden Lvbel C5'in 'nE !?' şarkısına klip çekti.

7'den 70'e tüm aile üyelerini ikna ettikleri klip, şarkıyı sevmeyenlerin bile beğenisini topladı.

7'den 70'e tüm aile üyelerini ikna ettikleri klip, şarkıyı sevmeyenlerin bile beğenisini topladı.

İşte o klip;

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