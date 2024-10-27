Bütün Aileyi Nasıl İkna Ettiniz? Bir Çift Düğünlerinde Lvbel C5'in 'nE !?' Şarkısına Klip Çekti

Kaynak: https://t.co/T3tG4aKocl
Düğün, gelin ve damadın en özel günü. Her biri o günün eşsiz ve unutulmaz olmasını istiyor. Bunun için aylar öncesinden hazırlıklara başlayıp yaratıcı fikirlerle düğünlerini renkli bir hale getirmek için ellerinden geleni yapıyorlar.
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Bir çift düğünlerinde son dönemin popüler isimlerinden Lvbel C5'in 'nE !?' şarkısına klip çekti.
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7'den 70'e tüm aile üyelerini ikna ettikleri klip, şarkıyı sevmeyenlerin bile beğenisini topladı.
İşte o klip;
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