Görüş Bildir
Haberler
Video
Hep Mutlu Anılar Olacak Değil Ya: Bir Kadın Aile Üyelerine Aldatıldığını Açıklayıp Tepkilerini Kaydetti

Hep Mutlu Anılar Olacak Değil Ya: Bir Kadın Aile Üyelerine Aldatıldığını Açıklayıp Tepkilerini Kaydetti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Onedio Editörü
27.10.2024 - 11:57

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada insanların çocukları olacağını, evlilik teklifi aldığını aile üyelerine ve arkadaşlarına sürpriz bir şekilde açıklayıp tepkilerini kaydettikleri videolara denk gelmişsinizdir. İnsanların o ilk anda verdikleri tepki izlerken bile kalpleri ısıtmaya yetiyor. Fakat bir kadın, aynı videonun kalpleri ısıtmak yerine paramparça edecek bir versiyonuna imza attı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Aldatıldığını öğrenen genç kadın, haberi aile üyelerine telefonla verip tepkilerini kaydetti.

Aldatıldığını öğrenen genç kadın, haberi aile üyelerine telefonla verip tepkilerini kaydetti.

Aile üyelerinin yaşadığı şaşkınlık ve üzüntü, izleyenleri de üzdü.

Aile üyelerinin yaşadığı şaşkınlık ve üzüntü, izleyenleri de üzdü.

İşte o video;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın