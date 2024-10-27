Hep Mutlu Anılar Olacak Değil Ya: Bir Kadın Aile Üyelerine Aldatıldığını Açıklayıp Tepkilerini Kaydetti

Sosyal medyada insanların çocukları olacağını, evlilik teklifi aldığını aile üyelerine ve arkadaşlarına sürpriz bir şekilde açıklayıp tepkilerini kaydettikleri videolara denk gelmişsinizdir. İnsanların o ilk anda verdikleri tepki izlerken bile kalpleri ısıtmaya yetiyor. Fakat bir kadın, aynı videonun kalpleri ısıtmak yerine paramparça edecek bir versiyonuna imza attı.
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Aldatıldığını öğrenen genç kadın, haberi aile üyelerine telefonla verip tepkilerini kaydetti.
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Aile üyelerinin yaşadığı şaşkınlık ve üzüntü, izleyenleri de üzdü.
İşte o video;
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