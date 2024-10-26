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Hemen Özür Diledi: Melissa Vargas Meşhur Smaçlarından Biriyle Hakemi Vurdu

Hemen Özür Diledi: Melissa Vargas Meşhur Smaçlarından Biriyle Hakemi Vurdu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Onedio Editörü
26.10.2024 - 21:37

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Türk Kadın Voleybol Milli Takımı'nın parlayan yıldızı Melisa Vargas, ülkemizde en büyük hayran kitlesine sahip sporculardan biri bildiğiniz üzere. Yeteneği ve kararlılığıyla takımına önemli katkılar sağlayan Vargas milli takımımızın başarısında büyük bir rol oynuyor. Vargas'ın, sahadaki başarısı kadar disiplinli ve özverili çalışma anlayışı da genç sporculara da örnek oluyor. Vargas'ın kendisi kadar smaçları da meşhur bildiğiniz üzere.

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Hakem Ozan Çağı Sarıkaya, Vargas'ın o meşhur smaçlarından birinin hedefi oldu.

Hakem Ozan Çağı Sarıkaya, Vargas'ın o meşhur smaçlarından birinin hedefi oldu.

Vargas durumu fark eder etmez, canı çok yandığını belli olan hakemin yanına koşarak özürünü diledi.

Vargas durumu fark eder etmez, canı çok yandığını belli olan hakemin yanına koşarak özürünü diledi.

İşte o anlar;

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