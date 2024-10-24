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Kenan Sofuoğlu'nun Minik Oğlu Zayn Yarış Sırasında Kenarda Bekleyerek Rakiplerine Avans Verdi

Kenan Sofuoğlu'nun Minik Oğlu Zayn Yarış Sırasında Kenarda Bekleyerek Rakiplerine Avans Verdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.10.2024 - 15:42

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Şampiyonluk motosiklet yarışçımız Kenan Sofuoğlu'nun minik oğlu Zayn'i artık tanımayanınız yoktur. Kendisinden kat kat büyük araçları rahatlıkla kullanan Zayn, bu yaşında babası gibi pek çok şampiyonluk elde etti. Şimdiden gelecekte nasıl bir sporcu olacağını gösteren Zayn en son katıldığı yarışta yaptığı hareketle yine şaşkına çevirdi.

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Yarışı önce bitireceğinden emin olan Zayn, yarışın başlamasının hemen ardından kenarda bekleyen babasının yanına giderek diğer yarışmacılara avans verdi.

Yarışı önce bitireceğinden emin olan Zayn, yarışın başlamasının hemen ardından kenarda bekleyen babasının yanına giderek diğer yarışmacılara avans verdi.

Bir süre bekledikten sonra yarışa devam eden Zayn kısa sürede tekrar liderliğe ulaştı.

Bir süre bekledikten sonra yarışa devam eden Zayn kısa sürede tekrar liderliğe ulaştı.

İşte o yarış;

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