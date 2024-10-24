Kenan Sofuoğlu'nun Minik Oğlu Zayn Yarış Sırasında Kenarda Bekleyerek Rakiplerine Avans Verdi

Şampiyonluk motosiklet yarışçımız Kenan Sofuoğlu'nun minik oğlu Zayn'i artık tanımayanınız yoktur. Kendisinden kat kat büyük araçları rahatlıkla kullanan Zayn, bu yaşında babası gibi pek çok şampiyonluk elde etti. Şimdiden gelecekte nasıl bir sporcu olacağını gösteren Zayn en son katıldığı yarışta yaptığı hareketle yine şaşkına çevirdi.