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Özel Gereksinimli Abisini Eğlendirirken Bir Yandan da Göz Kulak Olmaya Çalışan Minik Kız Kalpleri Isıttı

Özel Gereksinimli Abisini Eğlendirirken Bir Yandan da Göz Kulak Olmaya Çalışan Minik Kız Kalpleri Isıttı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.10.2024 - 15:14

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Özel gereksinimli bireylerin bir kardeş ile büyümesi bazen tartışmalı bir konu olabiliyor. Kimileri bir kardeşin onlara eşlik etmesinin olumlu olacağını savunurken kimileri ise bunun diğer kardeş için olumsuz olabileceğini savunuyor.

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Bir anne özel gereksinimli abisi ile eğlenen kızının o tatlı anlarını paylaştı.

Bir anne özel gereksinimli abisi ile eğlenen kızının o tatlı anlarını paylaştı.

"Küçük kardeş otizmli abisinden negatif etkilenebilir, mümkünse yalnız bırakma diyen birileri vardı" notuyla paylaştığı videoda minik kızın ilgili kalpleri ısıttı.

"Küçük kardeş otizmli abisinden negatif etkilenebilir, mümkünse yalnız bırakma diyen birileri vardı" notuyla paylaştığı videoda minik kızın ilgili kalpleri ısıttı.

İşte o anlar;

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