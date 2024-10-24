Minikler de Öğrendi: Van'da Bir Çocuk Boğazına Yabancı Cisim Kaçan Arkadaşını Heimlich Manevrası ile Kurtardı

Heimlich manevrası, hayati öneme sahip bir ilk yardım tekniklerinden biridir ve her bireyin bu konuda bilgi sahibi olması gerekir. Her ne hikmetse, Türkiye'deki her bir birey bu manevraya oldukça hakim ve pek çok kez bu manevra sayesinde hayat kurtarıldı.
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Van'da bir okulda boğazına yabancı bir isim kaçan çocuk panikle kendisini koridora attı.
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O sırada bir arkadaşı büyük bir soğukkanlılıkla Heimlich manevrası uygulayarak miniğin hayatını kurtardı.
İşte o anlar;
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