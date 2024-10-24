Kuyruk Bitti Hırsızlığı Başladı: Bir Genç Bakkaldan Dubai Çikolatası Çaldı

Sosyal medyada dönem dönem bazı yiyecekler viral oluyor bildiğiniz üzere. Son dönemin modası da Dubai çikolatası. Marketlerde stokları tükeniyor, evde yapmak isteyenler malzemelerini bulamıyor, Dubai çikolatası satan dükkanların önünde kuyruklar oluşuyor. Hal böyle olunca özellikle sosyal medya kullanan genç ve çocukların da merakı artıyor.