Kuyruk Bitti Hırsızlığı Başladı: Bir Genç Bakkaldan Dubai Çikolatası Çaldı

Sosyal medyada dönem dönem bazı yiyecekler viral oluyor bildiğiniz üzere. Son dönemin modası da Dubai çikolatası. Marketlerde stokları tükeniyor, evde yapmak isteyenler malzemelerini bulamıyor, Dubai çikolatası satan dükkanların önünde kuyruklar oluşuyor. Hal böyle olunca özellikle sosyal medya kullanan genç ve çocukların da merakı artıyor.
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Bir genç, bakkalda alışveriş yaptığı sırada kaşla göz arasında Dubai çikolatası çaldı.
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Tüm bu yaşananlar popüler kültürün geldiği nokta üzerine düşündürdü.
İşte o anlar;
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