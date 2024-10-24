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Kuyruk Bitti Hırsızlığı Başladı: Bir Genç Bakkaldan Dubai Çikolatası Çaldı

Kuyruk Bitti Hırsızlığı Başladı: Bir Genç Bakkaldan Dubai Çikolatası Çaldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.10.2024 - 12:52

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Sosyal medyada dönem dönem bazı yiyecekler viral oluyor bildiğiniz üzere. Son dönemin modası da Dubai çikolatası. Marketlerde stokları tükeniyor, evde yapmak isteyenler malzemelerini bulamıyor, Dubai çikolatası satan dükkanların önünde kuyruklar oluşuyor. Hal böyle olunca özellikle sosyal medya kullanan genç ve çocukların da merakı artıyor.

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Bir genç, bakkalda alışveriş yaptığı sırada kaşla göz arasında Dubai çikolatası çaldı.

Bir genç, bakkalda alışveriş yaptığı sırada kaşla göz arasında Dubai çikolatası çaldı.

Tüm bu yaşananlar popüler kültürün geldiği nokta üzerine düşündürdü.

Tüm bu yaşananlar popüler kültürün geldiği nokta üzerine düşündürdü.

İşte o anlar;

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