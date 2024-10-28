Bir Genç Sanat Galerisine Çerçevelediği Tost Ekmeğini Yerleştirip İnsanların Tepkilerini Ölçtü

Daha önce sanat galerilerine rastgele bırakılan ya da unutulan nesnelerin insanlarda kafa karışıklığına sebep olduğu ve onları birer sanat nesnesi zannettikleri olaylara şahit olmuştuk hatırlarsanız. Bir genç bunu birebir deneyerek görmek istedi.
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Çerçevelediği tost ekmeğini sanat galerisine asan genç inanların tepkisini ölçtü.
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Deneyini kayıt altına alan genç tost ekmeğinin uzun uzun incelendiğini hatta fotoğrafının çekildiğini gördü.
İşte o video;
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