Sonunda Tarifi Geldi: Pek Çok Asya Ülkesinde Meşhur Olan Yılan Şarabı Nasıl Yapılıyor?

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBeHsT...
Asya ülkelerinde meşhur olan yılan şarabının ününü duymuşsunuzdur. Yılan dışında akrep, fare gibi hayvanlarla da yapılabilen bu ilginç şarap elbette herkesin tüketebileceği hatta aklının alabileceği bir ürün değil.
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Bir sosyal medya kullanıcısı, bu meşhur şarabın nasıl yapıldığını detaylarıyla anlattı.
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Kellikten romatizmaya kadar pek çok sağlık sorununa iyi geldiği düşünülen şarabın yapım süreci de kendisi kadar mide bulandırdı.
İşte o tarif;
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