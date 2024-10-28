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Sonunda Tarifi Geldi: Pek Çok Asya Ülkesinde Meşhur Olan Yılan Şarabı Nasıl Yapılıyor?

Sonunda Tarifi Geldi: Pek Çok Asya Ülkesinde Meşhur Olan Yılan Şarabı Nasıl Yapılıyor?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Onedio Editörü
28.10.2024 - 16:46

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Asya ülkelerinde meşhur olan yılan şarabının ününü duymuşsunuzdur. Yılan dışında akrep, fare gibi hayvanlarla da yapılabilen bu ilginç şarap elbette herkesin tüketebileceği hatta aklının alabileceği bir ürün değil.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBeHsT...
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Bir sosyal medya kullanıcısı, bu meşhur şarabın nasıl yapıldığını detaylarıyla anlattı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, bu meşhur şarabın nasıl yapıldığını detaylarıyla anlattı.

Kellikten romatizmaya kadar pek çok sağlık sorununa iyi geldiği düşünülen şarabın yapım süreci de kendisi kadar mide bulandırdı.

Kellikten romatizmaya kadar pek çok sağlık sorununa iyi geldiği düşünülen şarabın yapım süreci de kendisi kadar mide bulandırdı.

İşte o tarif;

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