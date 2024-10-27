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Bir Anne Dinozor Heykeliyle Çocuğunu Korkutmak İsterken Dinozorun Ağzı Kapanınca Hayatının Dersini Aldı

Bir Anne Dinozor Heykeliyle Çocuğunu Korkutmak İsterken Dinozorun Ağzı Kapanınca Hayatının Dersini Aldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Onedio Editörü
27.10.2024 - 16:50

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Bazıları, annelerin çocuklarına yaptığı şakaları masum bir eğlence olarak değerlendirirken, bu durumun çocukların psikolojik sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini düşünenler de var. Tatlı birer anı olsalar da annelerin çocuklarına yönelik davranışları ve şakaları, çocukların psikolojik sağlığı üzerinde olabilecek olası etkileri göz önünde bulundurarak dikkatlice değerlendirmeleri ve düşünüleri önemli.

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Bir anne, çocuğuyla gezdiği sırada gördüğü dinozor heykeli ile çocuğuna şaka yapmak istedi.

Bir anne, çocuğuyla gezdiği sırada gördüğü dinozor heykeli ile çocuğuna şaka yapmak istedi.

Hareketsiz sandığı heykelin ağzı bir anda kapanınca kafası gerçekten sıkışan kadın, hayatının şokunu yaşadı.

Hareketsiz sandığı heykelin ağzı bir anda kapanınca kafası gerçekten sıkışan kadın, hayatının şokunu yaşadı.

İşte o anlar;

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