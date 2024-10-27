Bir Anne Dinozor Heykeliyle Çocuğunu Korkutmak İsterken Dinozorun Ağzı Kapanınca Hayatının Dersini Aldı

Bazıları, annelerin çocuklarına yaptığı şakaları masum bir eğlence olarak değerlendirirken, bu durumun çocukların psikolojik sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini düşünenler de var. Tatlı birer anı olsalar da annelerin çocuklarına yönelik davranışları ve şakaları, çocukların psikolojik sağlığı üzerinde olabilecek olası etkileri göz önünde bulundurarak dikkatlice değerlendirmeleri ve düşünüleri önemli.