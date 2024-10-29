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Kızlarının Dubai Çikolatası İsteğine 'Popüler Kültür' Eleştirisiyle Yanıt Veren Baba Güldürdü

Kızlarının Dubai Çikolatası İsteğine 'Popüler Kültür' Eleştirisiyle Yanıt Veren Baba Güldürdü

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.10.2024 - 16:48

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Kızlarının Dubai çikolatası isteğine 'popüler kültür' eleştirisi yaparak yanıt veren baba, 'Aptal olmayın. Bu emperyal popüler kültür ister Avrupa'dan gelsin ister Arap'tan gelsin yenilmeyin.' dedi. 

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Sosyal medyanın da etkisiyle kısa sürede geniş kitleler tarafından talep yağmuruna tutulan Dubai çikolatasının bir anda oluşan şöhretine isyan eden baba, Dubai çikolatası isteyen kızlarına tavsiye verdi.

Sosyal medyanın da etkisiyle kısa sürede geniş kitleler tarafından talep yağmuruna tutulan Dubai çikolatasının bir anda oluşan şöhretine isyan eden baba, Dubai çikolatası isteyen kızlarına tavsiye verdi.

Türkiye'de üretin bir sürü çikolata olduğunu söyleyen baba, "Aptal olmayın. Bu emperyal popüler kültür ister Avrupa'dan gelsin ister Arap'tan gelsin yenilmeyin.'' dedi.

Türkiye'de üretin bir sürü çikolata olduğunu söyleyen baba, "Aptal olmayın. Bu emperyal popüler kültür ister Avrupa'dan gelsin ister Arap'tan gelsin yenilmeyin.'' dedi.

Babalarının anlattıklarını gülerek dinleyen genç kız, "Baba sadece çikolata yemek istiyorum." yanıtını verdi. İşte o görüntüler; 🎥 👇

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