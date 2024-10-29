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Meryem Nine 2. Sınıfta Ezberlediği 'Cumhuriyet' Şiirini Cumhuriyetimizin 101. Yılında Yeniden Seslendirdi

Meryem Nine 2. Sınıfta Ezberlediği 'Cumhuriyet' Şiirini Cumhuriyetimizin 101. Yılında Yeniden Seslendirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Onedio Editörü
29.10.2024 - 14:54

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Bugün cumhuriyetimizin 101. yılı. 7'den 70'e herkes bu eşsiz günü büyük bir coşkuyla kutluyor. Bu özel gün, özelikle cumhuriyetimizin ilk yıllarına şahit olanlar için daha kıymetli ve anlamlı. Aksaraylı Meryem teyzemiz de onlardan biri.

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Aksaraylı Meryem 2. sınıfa giderken ezberlediği şiiri cumhuriyetimizin 101. yılında yeniden eslendirdi.

Aksaraylı Meryem 2. sınıfa giderken ezberlediği şiiri cumhuriyetimizin 101. yılında yeniden eslendirdi.

Şiirini okuduğu okulun önünde okuyan Meryem Nine'nin ilk günkü heyecanı ve coşkusu izleyenlerin de kalplerini ısıttı.

Şiirini okuduğu okulun önünde okuyan Meryem Nine'nin ilk günkü heyecanı ve coşkusu izleyenlerin de kalplerini ısıttı.

İşte o video;

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