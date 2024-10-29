Meryem Nine 2. Sınıfta Ezberlediği 'Cumhuriyet' Şiirini Cumhuriyetimizin 101. Yılında Yeniden Seslendirdi

Bugün cumhuriyetimizin 101. yılı. 7'den 70'e herkes bu eşsiz günü büyük bir coşkuyla kutluyor. Bu özel gün, özelikle cumhuriyetimizin ilk yıllarına şahit olanlar için daha kıymetli ve anlamlı. Aksaraylı Meryem teyzemiz de onlardan biri.