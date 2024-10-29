"İlk Fırsatta Ülkeden Gideceğim Dedikten Sonra": 29 Ekim Kutlamalarında Gençlerle Eğlenen Amca Kalpleri Isıttı

Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı en değerli miraslardan biri olan Cumhuriyet'in 101. yılı. Koca bir asırı geride bırakan cumhuriyetimiz yepyeni bir yüzyıla başladığı bayram, ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor.
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Bir amca, sokakta Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan gençlere eşlik etti.
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Tüm enerjisiyle dans eden amcanın o anları, kalpleri ısıttı.
İşte o görüntüler;
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