"İlk Fırsatta Ülkeden Gideceğim Dedikten Sonra": 29 Ekim Kutlamalarında Gençlerle Eğlenen Amca Kalpleri Isıttı

Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı en değerli miraslardan biri olan Cumhuriyet'in 101. yılı. Koca bir asırı geride bırakan cumhuriyetimiz yepyeni bir yüzyıla başladığı bayram, ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor.