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Vals Yapmak İçin Yürürken Elbisesinin Sırtı Açıldı: Kavalyenin Vurdumduymazlığı Hayrete Düşürdü

Vals Yapmak İçin Yürürken Elbisesinin Sırtı Açıldı: Kavalyenin Vurdumduymazlığı Hayrete Düşürdü

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.10.2024 - 09:57

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Vals yapmak için kavalyesiyle birlikte sahneye yürüyen genç kadının elbisesinin sırtı açıldı. Elbisesini tutmaya çalışan kadının korku dolu anları kameralara yansırken, kavalyenin rahatlığı izleyenleri hayrete düşürdü.

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Sosyal medya platformu TikTok'ta vals etkinliğine katılan 'bencchu' isimli hesabın sahibi genç kadın, elbisesinin sırtının açıldığı bölümü 'korku dolu anlar' başlığıyla paylaştı.

Sosyal medya platformu TikTok'ta vals etkinliğine katılan 'bencchu' isimli hesabın sahibi genç kadın, elbisesinin sırtının açıldığı bölümü 'korku dolu anlar' başlığıyla paylaştı.

Elbisesini toplamaya çalışan genç kadının zor durumu karşısında kavalyenin rahatlığı ise izleyenleri şaşkına çevirdi.

Elbisesini toplamaya çalışan genç kadının zor durumu karşısında kavalyenin rahatlığı ise izleyenleri şaşkına çevirdi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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