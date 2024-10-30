Vals Yapmak İçin Yürürken Elbisesinin Sırtı Açıldı: Kavalyenin Vurdumduymazlığı Hayrete Düşürdü

Vals yapmak için kavalyesiyle birlikte sahneye yürüyen genç kadının elbisesinin sırtı açıldı. Elbisesini tutmaya çalışan kadının korku dolu anları kameralara yansırken, kavalyenin rahatlığı izleyenleri hayrete düşürdü.
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Sosyal medya platformu TikTok'ta vals etkinliğine katılan 'bencchu' isimli hesabın sahibi genç kadın, elbisesinin sırtının açıldığı bölümü 'korku dolu anlar' başlığıyla paylaştı.
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Elbisesini toplamaya çalışan genç kadının zor durumu karşısında kavalyenin rahatlığı ise izleyenleri şaşkına çevirdi.
İşte o görüntüler; 🎥 👇
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