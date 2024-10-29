Görüş Bildir
Haberler
Video
Kore'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinliğine Katılan Kadın O Anları Kayda Aldı

Kore'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinliğine Katılan Kadın O Anları Kayda Aldı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.10.2024 - 23:25

İçerik Devam Ediyor

Güney Kore'de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğine katılan 'koredebirturkkizikija' isimli içerik üreticisi, törende yapılanları kayda aldı. Ülkelerin milli marşlarının okunması ardından sohbet ve yemek merasimi düzenlendiğini söyleyen genç kadın, '2 saatin nasıl geçtiğini anlamadan etkinlik bitti. Burada çok güzel insanlar tanıdım.' dedi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizde olduğu gibi dünyada da coşkuyla kutlandı. Kore'de düzenlenen kutlamalara katılan içerik üreticisi genç kadın, yapılan etkinlikleri anlattı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizde olduğu gibi dünyada da coşkuyla kutlandı. Kore'de düzenlenen kutlamalara katılan içerik üreticisi genç kadın, yapılan etkinlikleri anlattı.

Etkinlik girişinde pek çok firma ve kişinin gönderdiği çelenklerin yer aldığını söyleyen genç kadın, ülkelerin milli marşıyla programın başladığını söyledi. Daha sonra yemek ve sohbet merasimine geçildiğini söyleyen genç kadın, "2 saatin nasıl geçtiğini anlamadan etkinlik bitti. Burada çok güzel insanlar tanıdım." dedi.

Etkinlik girişinde pek çok firma ve kişinin gönderdiği çelenklerin yer aldığını söyleyen genç kadın, ülkelerin milli marşıyla programın başladığını söyledi. Daha sonra yemek ve sohbet merasimine geçildiğini söyleyen genç kadın, "2 saatin nasıl geçtiğini anlamadan etkinlik bitti. Burada çok güzel insanlar tanıdım." dedi.

İşte Kore'de düzenlenen 29 EKim Cumhuriyet Bayramı etkinliğinden görüntüler; 🎥 👇

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
5
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın