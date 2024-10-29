Kore'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinliğine Katılan Kadın O Anları Kayda Aldı

Güney Kore'de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğine katılan 'koredebirturkkizikija' isimli içerik üreticisi, törende yapılanları kayda aldı. Ülkelerin milli marşlarının okunması ardından sohbet ve yemek merasimi düzenlendiğini söyleyen genç kadın, '2 saatin nasıl geçtiğini anlamadan etkinlik bitti. Burada çok güzel insanlar tanıdım.' dedi.