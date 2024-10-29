Kore'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinliğine Katılan Kadın O Anları Kayda Aldı

Güney Kore'de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğine katılan 'koredebirturkkizikija' isimli içerik üreticisi, törende yapılanları kayda aldı. Ülkelerin milli marşlarının okunması ardından sohbet ve yemek merasimi düzenlendiğini söyleyen genç kadın, '2 saatin nasıl geçtiğini anlamadan etkinlik bitti. Burada çok güzel insanlar tanıdım.' dedi.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizde olduğu gibi dünyada da coşkuyla kutlandı. Kore'de düzenlenen kutlamalara katılan içerik üreticisi genç kadın, yapılan etkinlikleri anlattı.
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Etkinlik girişinde pek çok firma ve kişinin gönderdiği çelenklerin yer aldığını söyleyen genç kadın, ülkelerin milli marşıyla programın başladığını söyledi. Daha sonra yemek ve sohbet merasimine geçildiğini söyleyen genç kadın, "2 saatin nasıl geçtiğini anlamadan etkinlik bitti. Burada çok güzel insanlar tanıdım." dedi.
İşte Kore'de düzenlenen 29 EKim Cumhuriyet Bayramı etkinliğinden görüntüler; 🎥 👇
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