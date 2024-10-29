"Öldü" Denilen Oğlunun 35 Yıl Sonra Yaşadığını Öğrendi: "Gelin-Görümce Bebek Sattı" İddiası!

35 yıl önce doğan oğlunu kucağına almayı beklerken 'Oğlun öldü' haberiyle yıkılan baba, çocuğunun doğum defterinde kız, ölüm defterinde erkek yazması üzerine durumdan şüphelendi. Aradan geçen onca yıldan sonra kendisine çocuğunun ölmediğine dair ihbarlar geldiğini söyleyen acılı baba, eşi ve kardeşini bebeği satmakla suçladı.
Kaynak: Show Haber
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1989 yılında doğan oğlunu kucağına alamadan 'öldü' haberini alan acılı baba Ahmet Esad Özdem, bebeğin doğum ve ölüm kaydındaki cinsiyet farklılığından duyduğu şüpheyle yıllarca yaşadı.
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Aradan geçen onlarca yılın ardından geçtiğimiz temmuz ayında bir ihbar geldiğini söyleyen Özdem,"Eşiniz, ablanızla birlikte o çocuğu sattı.' dediler. Yıkıldım ben, kalp krizi geçirdim. Demek ki benim olmadığım zamanda tezgahı kurmuşlar bunlar." dedi.
İşte Show Haber'de yer alan o görüntüler; 🎥 👇
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