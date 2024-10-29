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Peki Bu Türk Kültüründe Neyin Alameti? Tekirdağ'da Yol Kenarında Zurna Çalan Çinli Bir Adam Görüldü

Peki Bu Türk Kültüründe Neyin Alameti? Tekirdağ'da Yol Kenarında Zurna Çalan Çinli Bir Adam Görüldü

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.10.2024 - 20:32

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Tekirdağ Çerkezköy'de aracıyla dağlık arazide ilerleyen vatandaş, yol kenarında Çinli bir adamın zurna çaldığı anları kayda aldı. Çinli adamın zurna performansını dinleyen vatandaş, 'Kendine iyi bak.' diyerek uzaklaştı.

Olayın garipliği sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar durumu 'yaralı geyik' mitolojisine bağlayarak farklı senaryolar üretti.

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Tekirdağ'da dağlık alanda aracıyla ilerleyen vatadaş, yol kenarında zurna çalan bir Çinliyle karşılaştı.

Tekirdağ'da dağlık alanda aracıyla ilerleyen vatadaş, yol kenarında zurna çalan bir Çinliyle karşılaştı.

Dağ başında gördüğü Çinli adamın orda zurna çalmasına anlam veremeyen vatandaş "Kendine iyi bak." diyerek uzaklaştı.

Dağ başında gördüğü Çinli adamın orda zurna çalmasına anlam veremeyen vatandaş "Kendine iyi bak." diyerek uzaklaştı.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

Sosyal medyada gündem olan olay sonrası kimileri "Simülasyon hata vermiş" diyerek durumu tiye alırken, kimileri ise 'yaralı geyik' olayındaki gibi durumun bir mesaj olduğunu söyledi. 👇

Sosyal medyada gündem olan olay sonrası kimileri "Simülasyon hata vermiş" diyerek durumu tiye alırken, kimileri ise 'yaralı geyik' olayındaki gibi durumun bir mesaj olduğunu söyledi. 👇
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101cumhuriyet

Zurna çalan çinli gören masum köylü 😁