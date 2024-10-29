Peki Bu Türk Kültüründe Neyin Alameti? Tekirdağ'da Yol Kenarında Zurna Çalan Çinli Bir Adam Görüldü

Tekirdağ Çerkezköy'de aracıyla dağlık arazide ilerleyen vatandaş, yol kenarında Çinli bir adamın zurna çaldığı anları kayda aldı. Çinli adamın zurna performansını dinleyen vatandaş, 'Kendine iyi bak.' diyerek uzaklaştı.
Olayın garipliği sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar durumu 'yaralı geyik' mitolojisine bağlayarak farklı senaryolar üretti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tekirdağ'da dağlık alanda aracıyla ilerleyen vatadaş, yol kenarında zurna çalan bir Çinliyle karşılaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dağ başında gördüğü Çinli adamın orda zurna çalmasına anlam veremeyen vatandaş "Kendine iyi bak." diyerek uzaklaştı.
İşte o görüntüler; 🎥 👇
Sosyal medyada gündem olan olay sonrası kimileri "Simülasyon hata vermiş" diyerek durumu tiye alırken, kimileri ise 'yaralı geyik' olayındaki gibi durumun bir mesaj olduğunu söyledi. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Zurna çalan çinli gören masum köylü 😁