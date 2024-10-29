Adıyamanlı Öğrencilerin Atatürk Silüetli Koreografisi Büyük Beğeni Topladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanırken, Adıyamanlı öğrencilerin yaptığı koreografi sosyal medyada gündem oldu. Atatürk'ün silüetiyle oluşturulan 101'inci yıl koreografisi büyük beğeni topladı.
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Adıyamanlı öğrencilerin Atatürk silüetiyle hazırladığı gölge koreografisi büyük beğeni topladı.
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Atatürk'ün silüeti önünde 101'inci yıl pankartıyla gösteri yapan öğrencilerin görüntüleri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından paylaşıldı.
İşte o görüntüler; 🎥👇
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