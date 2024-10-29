Adıyamanlı Öğrencilerin Atatürk Silüetli Koreografisi Büyük Beğeni Topladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanırken, Adıyamanlı öğrencilerin yaptığı koreografi sosyal medyada gündem oldu. Atatürk'ün silüetiyle oluşturulan 101'inci yıl koreografisi büyük beğeni topladı.