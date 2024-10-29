Google Maps Aracını Trolleyen Gençler Gündem Oldu: Bisikletten Düşmüş Gibi Poz Verdiler

Otoparka Girebilmek İçin Dakikalarca Dönen Kadın İsyan Etti: "Başım Dönüyor Ama Burası Bir Türlü Bitmiyor"

Mansur Yavaş Cumhuriyetimizin 101. Yılını Bir Video ile Kutladı: "Bu İnanç ve Kararlılıkla Sonsuza Kadar"