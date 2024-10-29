Google Maps Aracını Trolleyen Gençler Gündem Oldu: Bisikletten Düşmüş Gibi Poz Verdiler

Google Maps aracını gördükten sonra bisikletlerinden inerek kaldırıma uzanan gençlerin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Google Maps aracının kameraları tarafından kaydedilen görüntüler, harita sistemine yüklendi.
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Bisikletiyle gezen 3 arkadaş, sokakların yapısındaki değişiklikleri kayda alabilmek için gezen Google Maps aracını gördükten sonra kendini yere attı.
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Google Maps aracı tarafından yerdeki görüntülerinin paylaşıldığını gören gençler, o anları sosyal medyada paylaştı.
İşte o görüntüler; 🎥 👇
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