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Google Maps Aracını Trolleyen Gençler Gündem Oldu: Bisikletten Düşmüş Gibi Poz Verdiler

Google Maps Aracını Trolleyen Gençler Gündem Oldu: Bisikletten Düşmüş Gibi Poz Verdiler

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.10.2024 - 17:34

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Google Maps aracını gördükten sonra bisikletlerinden inerek kaldırıma uzanan gençlerin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Google Maps aracının kameraları tarafından kaydedilen görüntüler, harita sistemine yüklendi.

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Bisikletiyle gezen 3 arkadaş, sokakların yapısındaki değişiklikleri kayda alabilmek için gezen Google Maps aracını gördükten sonra kendini yere attı.

Bisikletiyle gezen 3 arkadaş, sokakların yapısındaki değişiklikleri kayda alabilmek için gezen Google Maps aracını gördükten sonra kendini yere attı.

Google Maps aracı tarafından yerdeki görüntülerinin paylaşıldığını gören gençler, o anları sosyal medyada paylaştı.

Google Maps aracı tarafından yerdeki görüntülerinin paylaşıldığını gören gençler, o anları sosyal medyada paylaştı.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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