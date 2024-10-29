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29 Ekim Kutlamalarında Kaza! Yunus Polisleri, Alanda Görevli Polislere Çarptı

29 Ekim Kutlamalarında Kaza! Yunus Polisleri, Alanda Görevli Polislere Çarptı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.10.2024 - 18:19

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Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında gösteri yapan motosikletli yunus polisi, alanda görevli polislere çarptı. Kaza anı kameralara yansırken, olayda 2 polisin yaralandığı öğrenildi.

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Tekirdağ'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösterisi sırasında talihsiz bir kaza gerçekleşti.

Tekirdağ'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösterisi sırasında talihsiz bir kaza gerçekleşti.

Gösteri sırasında alana giren görevli polise çarpan motosikletli yunus ekibi, savrulup başka bir polise çarparak durdu.

Gösteri sırasında alana giren görevli polise çarpan motosikletli yunus ekibi, savrulup başka bir polise çarparak durdu.

Kazada 2 polisin yaralandığı öğrenildi. İşte o görüntüler; 🎥 👇

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