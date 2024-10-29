29 Ekim Kutlamalarında Kaza! Yunus Polisleri, Alanda Görevli Polislere Çarptı

Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında gösteri yapan motosikletli yunus polisi, alanda görevli polislere çarptı. Kaza anı kameralara yansırken, olayda 2 polisin yaralandığı öğrenildi.
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Tekirdağ'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösterisi sırasında talihsiz bir kaza gerçekleşti.
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Gösteri sırasında alana giren görevli polise çarpan motosikletli yunus ekibi, savrulup başka bir polise çarparak durdu.
Kazada 2 polisin yaralandığı öğrenildi. İşte o görüntüler; 🎥 👇
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