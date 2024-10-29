Tepkilerin Odağındaki Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Atatürk'e Dua!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yoğun tepkiler sonrası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programında yaptığı konuşmada Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için de dua etti.
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'ndaki duasında bu kez Atatürk için de dua etti.
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Yaptığı dualarda Atatürk'ün adını anmadığı için daha önce pek çok kez eleştirilen Erbaş, "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün Gazilerimizin ruhlarını şad eyle" ifadelerini kullandı.
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