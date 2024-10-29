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Celal Şengör, Devlet Bahçeli'nin Çağrısını Değerlendirdi: "PKK'yı Hiçbir Zaman Öcalan Yönetmedi, Saçmalık"

Celal Şengör, Devlet Bahçeli'nin Çağrısını Değerlendirdi: "PKK'yı Hiçbir Zaman Öcalan Yönetmedi, Saçmalık"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.10.2024 - 21:29

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Prof.Dr. Celel Şengör, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Abdullah Öcalan gelsin Meclis'te DEM Parti grubunda konuşsun, PKK'ya silah bırakmasını söylesin.' çağrısını değerlendirdi. PKK'yı hiçbir zaman Öcalan'ın yönetmediğini söyleyen Şengör, 'PKK, ABD isterse anında yok olur ama ABD istemez. O yüzden ondan barış beklemek saçmalıktır.' dedi.

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EKOL TV'DE Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olan Prof.Dr. Celel Şengör, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışını yorumladı.

EKOL TV'DE Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olan Prof.Dr. Celel Şengör, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışını yorumladı.

PKK'yı hiçbir zaman Öcalan'ın yönetmediğini söyleyen Şengör,"PKK'yı idare eden ABD. PKK, ABD isterse anında yok olur ama ABD istemez. O yüzden ondan barış beklemek saçmalıktır. Elinde silah olan teröristler güler buna." dedi.

PKK'yı hiçbir zaman Öcalan'ın yönetmediğini söyleyen Şengör,"PKK'yı idare eden ABD. PKK, ABD isterse anında yok olur ama ABD istemez. O yüzden ondan barış beklemek saçmalıktır. Elinde silah olan teröristler güler buna." dedi.

İşte Şengör'ün konuyla ilgili açıklaması; 🎥 👇

Geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı işaret ederek, "Şayet tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." çağrısında bulunmuştu.

Geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı işaret ederek, "Şayet tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." çağrısında bulunmuştu.

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