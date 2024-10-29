Celal Şengör, Devlet Bahçeli'nin Çağrısını Değerlendirdi: "PKK'yı Hiçbir Zaman Öcalan Yönetmedi, Saçmalık"

Prof.Dr. Celel Şengör, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Abdullah Öcalan gelsin Meclis'te DEM Parti grubunda konuşsun, PKK'ya silah bırakmasını söylesin.' çağrısını değerlendirdi. PKK'yı hiçbir zaman Öcalan'ın yönetmediğini söyleyen Şengör, 'PKK, ABD isterse anında yok olur ama ABD istemez. O yüzden ondan barış beklemek saçmalıktır.' dedi.