İBB'nin 29 Ekim Etkinliğinde Atatürk'ün Sesi Yapay Zeka ile Canlandırıldı: "En Büyük Eserim Cumhuriyet'tir"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Yenikapı’da düzenlediği Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamalarında Mustafa Kemal Atatürk'ün sesi yapay zeka ile canlandırıldı. Atatürk'ün sesiyle okunan metinde,'Hayatımı gençlere daha güzel bir gelecek bırakabilmek için büyük mücadelelerle geçirdim. En büyük eserim de Cumhuriyet'tir.' ifadeleri yer aldı.
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İBB'nin Yenikapı'da düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği, izleyenlere büyüleyici anlar yaşattı.
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Etkinliğin bir bölümünde Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sesiyle hazırlanan bir metin okundu. Metinde, "Hayatımı gençlere daha güzel bir gelecek bırakabilmek için büyük mücadelelerle geçirdim. En büyük eserim de Cumhuriyet'tir." ifadeleri yer aldı.
İşte o görüntüler; 🎥 👇
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