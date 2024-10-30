İkinci Ergenlik Kapıda mı? Bir TikTok Kullanıcısı 25 Yaşında Yeniden Ergenliğe Girildiğini Öne Sürdü

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Kendi deneyimlerini anlatan kadın, 24-25 yaşlarından sonra özellikle metabolizmanın yavaşladığını ve hızlı kilo alımının başladığını belirterek, bu dönemin kendisine ikinci bir ergenlik hissi verdiğini söyledi.
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22-23 yaşlarındaki gençleri uyaran kadın, bu dönemde fiziksel ve duygusal değişimlerin yoğunlaştığını ifade ederek takipçilerine hazırlıklı olmalarını tavsiye etti.
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Arkadaş siz sosyal medyada her saçmalayanın içeriğini neden yapıyorsunuz?
ne ikinci ergenliği be yetişkinliğe geçiş denir ona. 25 ten sonra aniden fiziksel bir değişim oluyor. bonus bilgi: insan 44 ve 64 yaşlarında da ani bir fizik... Devamını Gör
Yeniden girmeyi bırak hiç çıkamayan var 🤦🏻♂️🤦🏻♂️