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İkinci Ergenlik Kapıda mı? Bir TikTok Kullanıcısı 25 Yaşında Yeniden Ergenliğe Girildiğini Öne Sürdü

İkinci Ergenlik Kapıda mı? Bir TikTok Kullanıcısı 25 Yaşında Yeniden Ergenliğe Girildiğini Öne Sürdü

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
30.10.2024 - 13:04

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TikTok'ta @aberthatsmoi kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir genç kadın, 25 yaşında tekrar ergenliğe girildiğini öne sürerek takipçilerine uyarıda bulundu.

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Kendi deneyimlerini anlatan kadın, 24-25 yaşlarından sonra özellikle metabolizmanın yavaşladığını ve hızlı kilo alımının başladığını belirterek, bu dönemin kendisine ikinci bir ergenlik hissi verdiğini söyledi.

Kendi deneyimlerini anlatan kadın, 24-25 yaşlarından sonra özellikle metabolizmanın yavaşladığını ve hızlı kilo alımının başladığını belirterek, bu dönemin kendisine ikinci bir ergenlik hissi verdiğini söyledi.

Ayrıca, bu durumun daha önce bir uzman tarafından da dile getirildiğini ve etrafındaki 25'li yaşlarına gelen birçok kişinin benzer değişimlerden geçtiğini ekledi.

22-23 yaşlarındaki gençleri uyaran kadın, bu dönemde fiziksel ve duygusal değişimlerin yoğunlaştığını ifade ederek takipçilerine hazırlıklı olmalarını tavsiye etti.

22-23 yaşlarındaki gençleri uyaran kadın, bu dönemde fiziksel ve duygusal değişimlerin yoğunlaştığını ifade ederek takipçilerine hazırlıklı olmalarını tavsiye etti.

Peki sizce gerçekten 25 yaş ergenliği diye bir şey olabilir mi?

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Bozkurt

Arkadaş siz sosyal medyada her saçmalayanın içeriğini neden yapıyorsunuz?

Mert Soylu

ne ikinci ergenliği be yetişkinliğe geçiş denir ona. 25 ten sonra aniden fiziksel bir değişim oluyor. bonus bilgi: insan 44 ve 64 yaşlarında da ani bir fizik... Devamını Gör

ömer

Yeniden girmeyi bırak hiç çıkamayan var 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️