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Schengen Vizesi Başvurusu Reddedilen Genç, Büyük Bir Hayal Kırıklığına Uğradı

Schengen Vizesi Başvurusu Reddedilen Genç, Büyük Bir Hayal Kırıklığına Uğradı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
30.10.2024 - 16:12

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Schengen vizesi başvurusunu büyük bir heyecanla yapan genç, reddedildiğini öğrenince hayal kırıklığı yaşadı.

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Başvurusunun kabul edilip edilmediğini öğrenmek için yaşadığı heyecanı kameraya alan genç, vize reddiyle karşılaşınca büyük bir üzüntü yaşadı.

Başvurusunun kabul edilip edilmediğini öğrenmek için yaşadığı heyecanı kameraya alan genç, vize reddiyle karşılaşınca büyük bir üzüntü yaşadı.

Vizesinin kabul olması için gerekli tüm belgeleri eksiksiz hazırladığını belirten genç, olumsuz sonuç almasına tepki gösterdi. “İtiraz edeceğim ama yani tatile, gezmeye bile çıkamayacak noktaya geldik” diyerek hissettiklerini ifade etti ve yaşadığı hüsranı takipçileriyle paylaştı

Vizesinin kabul olması için gerekli tüm belgeleri eksiksiz hazırladığını belirten genç, olumsuz sonuç almasına tepki gösterdi. “İtiraz edeceğim ama yani tatile, gezmeye bile çıkamayacak noktaya geldik” diyerek hissettiklerini ifade etti ve yaşadığı hüsranı takipçileriyle paylaştı

O anlar için👇🎥

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