Schengen Vizesi Başvurusu Reddedilen Genç, Büyük Bir Hayal Kırıklığına Uğradı

Google Maps Aracını Trolleyen Gençler Gündem Oldu: Bisikletten Düşmüş Gibi Poz Verdiler

Vals Yapmak İçin Yürürken Elbisesinin Sırtı Açıldı: Kavalyenin Vurdumduymazlığı Hayrete Düşürdü

İzmir'de Bir Lisede Cumhuriyetimizin 101. Yılı Vals Gösterisi ile Kutlandı

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Erdoğan, "Burası Çok Önemli" Diyerek Ahmed Arif'in Şiirini Okudu: "Bunlar Engerekler ve Çıyanlardır..."