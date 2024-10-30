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Karga Sevdiği İçin Karakolluk Oldu: Şaşkına Dönen Genç Kız, Başına Gelenleri Böyle Anlattı!

Karga Sevdiği İçin Karakolluk Oldu: Şaşkına Dönen Genç Kız, Başına Gelenleri Böyle Anlattı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
30.10.2024 - 15:18

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Sivas’ta yolda karşılaştığı kargayı severken video paylaşan Azra Boysak, sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı. Ancak bu paylaşımın ardından ilginç bir olay yaşandı.

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Karganın sahibi olduğunu iddia eden bir kişi, Azra’dan şikayetçi oldu ve genç kız karakola çağrıldı.

Karganın sahibi olduğunu iddia eden bir kişi, Azra’dan şikayetçi oldu ve genç kız karakola çağrıldı.

Yaşadığı bu ilginç karakolluk hikayesini anlatan Azra, kargayı alıp eve getirmediğini veya sahiplenmediğini, sadece yolda görüp sevdiğini vurguladı.

Yaşadığı bu ilginç karakolluk hikayesini anlatan Azra, kargayı alıp eve getirmediğini veya sahiplenmediğini, sadece yolda görüp sevdiğini vurguladı.

Genç kız, karakoldaki sürecin ardından evinde beslediği iki sevimli kedisini tanıtarak, durumu biraz olsun neşelendirdi.

İşte o anlar👇🎥

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