Karga Sevdiği İçin Karakolluk Oldu: Şaşkına Dönen Genç Kız, Başına Gelenleri Böyle Anlattı!

Sivas’ta yolda karşılaştığı kargayı severken video paylaşan Azra Boysak, sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı. Ancak bu paylaşımın ardından ilginç bir olay yaşandı.
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Karganın sahibi olduğunu iddia eden bir kişi, Azra’dan şikayetçi oldu ve genç kız karakola çağrıldı.
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Yaşadığı bu ilginç karakolluk hikayesini anlatan Azra, kargayı alıp eve getirmediğini veya sahiplenmediğini, sadece yolda görüp sevdiğini vurguladı.
İşte o anlar👇🎥
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