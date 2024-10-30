Kafede Oturan Kadın, 29 Ekim Kutlamalarını Görünce Yerinde Duramadı: "Cumhuriyet Kadınını Zapt Edemezsiniz"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, cumhuriyetimizin 101. yılı coşkuyla yurdun dört bir yanında kutlandı. Bu kutlamalara katılmak isteyen bir cumhuriyet kadını, oturduğu kafeden kalkarak yürüyüşe katılmak istedi. O anlar, TikTok kullanıcısı @kardenizkilic tarafından kaydedildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yolda Cumhuriyet Bayramı için yapılan yürüyüşü duyan kadın, etrafındaki insanların durdurma çabalarına rağmen büyük bir coşkuyla kutlamalara yöneldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Cumhuriyet kadınını zapt edemezsiniz” başlığıyla paylaşılan videoda, kadının bu kararlılığı ve coşkusu izleyenlerin gözlerini doldurdu.
İşte o anlar👇🎥
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın