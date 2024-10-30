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Kafede Oturan Kadın, 29 Ekim Kutlamalarını Görünce Yerinde Duramadı: "Cumhuriyet Kadınını Zapt Edemezsiniz"

Kafede Oturan Kadın, 29 Ekim Kutlamalarını Görünce Yerinde Duramadı: "Cumhuriyet Kadınını Zapt Edemezsiniz"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
30.10.2024 - 13:56

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, cumhuriyetimizin 101. yılı coşkuyla yurdun dört bir yanında kutlandı. Bu kutlamalara katılmak isteyen bir cumhuriyet kadını, oturduğu kafeden kalkarak yürüyüşe katılmak istedi. O anlar, TikTok kullanıcısı @kardenizkilic tarafından kaydedildi.

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Yolda Cumhuriyet Bayramı için yapılan yürüyüşü duyan kadın, etrafındaki insanların durdurma çabalarına rağmen büyük bir coşkuyla kutlamalara yöneldi.

Yolda Cumhuriyet Bayramı için yapılan yürüyüşü duyan kadın, etrafındaki insanların durdurma çabalarına rağmen büyük bir coşkuyla kutlamalara yöneldi.

“Cumhuriyet kadınını zapt edemezsiniz” başlığıyla paylaşılan videoda, kadının bu kararlılığı ve coşkusu izleyenlerin gözlerini doldurdu.

“Cumhuriyet kadınını zapt edemezsiniz” başlığıyla paylaşılan videoda, kadının bu kararlılığı ve coşkusu izleyenlerin gözlerini doldurdu.

İşte o anlar👇🎥

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