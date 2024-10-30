Kafede Oturan Kadın, 29 Ekim Kutlamalarını Görünce Yerinde Duramadı: "Cumhuriyet Kadınını Zapt Edemezsiniz"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, cumhuriyetimizin 101. yılı coşkuyla yurdun dört bir yanında kutlandı. Bu kutlamalara katılmak isteyen bir cumhuriyet kadını, oturduğu kafeden kalkarak yürüyüşe katılmak istedi. O anlar, TikTok kullanıcısı @kardenizkilic tarafından kaydedildi.