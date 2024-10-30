Cadılar Bayramı İçin Sokakları Süsleyen Kanadalılar Türklerin Radarına Takıldı: ''Biz Yapsak Çalarlar''

Her yıl Ekim ayının son günü kutlanan Cadılar Bayramı yani Helloween bu yıl da dünyanın dört bir yanında büyük etkinliklerle kutlanacak. Sosyal medyada içerik üreten @degerliturizm isimli kullanıcı Kanada'daki Helloween hazırlığını paylaştı. E tabi yorumlar da gecikmedi.