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Cadılar Bayramı İçin Sokakları Süsleyen Kanadalılar Türklerin Radarına Takıldı: ''Biz Yapsak Çalarlar''

Cadılar Bayramı İçin Sokakları Süsleyen Kanadalılar Türklerin Radarına Takıldı: ''Biz Yapsak Çalarlar''

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.10.2024 - 20:06

Her yıl Ekim ayının son günü kutlanan Cadılar Bayramı yani Helloween bu yıl da dünyanın dört bir yanında büyük etkinliklerle kutlanacak. Sosyal medyada içerik üreten @degerliturizm isimli kullanıcı Kanada'daki Helloween hazırlığını paylaştı. E tabi yorumlar da gecikmedi.

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Yurt dışında insanlar kışın başlangıcını birbirinden ilginç ve özel kostümlerle kutluyor. Bu özel günde kapı önleri de göz ardı edilmiyor; sokaklar ve caddeler hayal gücünün sınırlarını zorlayan süslemelerle dolup taşıyor.

Yurt dışında insanlar kışın başlangıcını birbirinden ilginç ve özel kostümlerle kutluyor. Bu özel günde kapı önleri de göz ardı edilmiyor; sokaklar ve caddeler hayal gücünün sınırlarını zorlayan süslemelerle dolup taşıyor.

Instagram'da da bir kullanıcı Kanada'daki hazırlıkları çektiği video ile paylaştı. Videoda, insanların kapı önlerini detaylı bir şekilde süslediği görülüyor.

Instagram'da da bir kullanıcı Kanada'daki hazırlıkları çektiği video ile paylaştı. Videoda, insanların kapı önlerini detaylı bir şekilde süslediği görülüyor.

Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen kullanıcı, "Böyle insanlar bir şeyleri ciddiye alıyor ya çok seviniyorum. Bakın burası Kanada, Helloween geliyor biliyorsunuz. Tek tek göstereyim size burada ne kadar fazla şey yapmışlar." ifadelerini kullandı.

Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen kullanıcı, "Böyle insanlar bir şeyleri ciddiye alıyor ya çok seviniyorum. Bakın burası Kanada, Helloween geliyor biliyorsunuz. Tek tek göstereyim size burada ne kadar fazla şey yapmışlar." ifadelerini kullandı.

İşte o video:

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mizuki~

Biz de kendimizce kutladık cadılar bayramını 😁