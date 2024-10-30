Ronaldo'nun Kaçırdığı Penaltıda Top Seyirciye İsabet Etti: Seyircinin Elindeki Cep Telefonu Uçtu

Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası'nda Al Nassr formasıyla Al Taawoon'a karşı penaltı kullanan Cristiano Ronaldo'nun şutu kaleyi bulmadı. Kale direklerinin üstünden giden top, tribündeki bir seyircinin eline çarparak cep telefonunu havaya uçurdu. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.