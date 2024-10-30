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Ronaldo'nun Kaçırdığı Penaltıda Top Seyirciye İsabet Etti: Seyircinin Elindeki Cep Telefonu Uçtu

Ronaldo'nun Kaçırdığı Penaltıda Top Seyirciye İsabet Etti: Seyircinin Elindeki Cep Telefonu Uçtu

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
30.10.2024 - 18:23

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Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası'nda Al Nassr formasıyla Al Taawoon'a karşı penaltı kullanan Cristiano Ronaldo'nun şutu kaleyi bulmadı. Kale direklerinin üstünden giden top, tribündeki bir seyircinin eline çarparak cep telefonunu havaya uçurdu. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. 

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Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası mücadelesinde karşı karşıya gelen Al Nassr, Al Taawoon'a 1-0 mağlup oldu.

Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası mücadelesinde karşı karşıya gelen Al Nassr, Al Taawoon'a 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın son dakikalarında Al Nassr adına penaltı kullanan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, penaltıyı kaçırarak takımının turnuvadan elenmesine neden oldu.

Karşılaşmanın son dakikalarında Al Nassr adına penaltı kullanan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, penaltıyı kaçırarak takımının turnuvadan elenmesine neden oldu.

Ronaldo'nun vuruşu sonrası kale direklerinin üstünden tribünlere giden top, bir seyircinin elindeki telefona çarparak havaya uçurdu. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. İşte o görüntüler; 🎥 👇

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