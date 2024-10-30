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Botoks Yaptırdıktan Sonra Göz Kapağı Düştü: "Ceyda Cepkin Gibi Geziyorum"

Botoks Yaptırdıktan Sonra Göz Kapağı Düştü: "Ceyda Cepkin Gibi Geziyorum"

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
30.10.2024 - 17:44

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İstanbul Nişantaşı'nda bilindik bir klinikte botoks yaptıran kadının göz kapağında düşme oldu. Güzelleşmek için gittiği klinikte başına gelenleri anlatan kadın, kendisini ünlü şarkıcı Hayko Cepkin'e benzeterek, 'Ceyda Cepkin olarak geziyorum.' dedi. 

Kaynak: gceydasismann

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İstanbul Nişantaşı'nda güzelleşmek için gittiği klinikte botoks yaptıran genç kadının göz kapağında düşme oluştu.

İstanbul Nişantaşı'nda güzelleşmek için gittiği klinikte botoks yaptıran genç kadının göz kapağında düşme oluştu.

Durumu isyan eden genç kadın, gözünün ünlü şarkıcı Hayko Cepkin gibi olduğunu söyleyerek, "Ceyda Cepkin gibi geziyorum." dedi.

Durumu isyan eden genç kadın, gözünün ünlü şarkıcı Hayko Cepkin gibi olduğunu söyleyerek, "Ceyda Cepkin gibi geziyorum." dedi.

İşte o video; 🎥 👇

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