Botoks Yaptırdıktan Sonra Göz Kapağı Düştü: "Ceyda Cepkin Gibi Geziyorum"

İstanbul Nişantaşı'nda bilindik bir klinikte botoks yaptıran kadının göz kapağında düşme oldu. Güzelleşmek için gittiği klinikte başına gelenleri anlatan kadın, kendisini ünlü şarkıcı Hayko Cepkin'e benzeterek, 'Ceyda Cepkin olarak geziyorum.' dedi.

Kaynak: gceydasismann