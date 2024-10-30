Selam Vermek Yerine Zurna Çalmıştı: Gizemli Zurnacı Kapaklı'da Yeniden Görüntülendi

Dün Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, kendisine selam veren vatandaşlara zurna çalarak cevap veren ve sosyal medyada dikkat çeken kişi, bugün yeniden Kapaklı'da ortaya çıktı.
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İlk videoda, selam vermek yerine küçük bir zurna solosuyla karşılık veren kişinin Çinli olduğu iddia edilmişti.
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Bugün ise aynı kişi, boş bir arazide tek başına zurna çalarken görüldü. O anlar, yoldan geçen bir sürücünün kamerasına yansıdı. Gizemli zurnacının kimliği ve tek başına ne yaptığı hala merak konusu.
İşte o görüntüler👇🎥
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