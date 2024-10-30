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Selam Vermek Yerine Zurna Çalmıştı: Gizemli Zurnacı Kapaklı'da Yeniden Görüntülendi

Selam Vermek Yerine Zurna Çalmıştı: Gizemli Zurnacı Kapaklı'da Yeniden Görüntülendi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
30.10.2024 - 17:17

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Dün Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, kendisine selam veren vatandaşlara zurna çalarak cevap veren ve sosyal medyada dikkat çeken kişi, bugün yeniden Kapaklı'da ortaya çıktı.

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İlk videoda, selam vermek yerine küçük bir zurna solosuyla karşılık veren kişinin Çinli olduğu iddia edilmişti.

İlk videoda, selam vermek yerine küçük bir zurna solosuyla karşılık veren kişinin Çinli olduğu iddia edilmişti.

Solosunun ardından arabadakilere eliyle selam veren bu kişinin tavırları, sosyal medyada ilgiyle karşılanmıştı.

Bugün ise aynı kişi, boş bir arazide tek başına zurna çalarken görüldü. O anlar, yoldan geçen bir sürücünün kamerasına yansıdı. Gizemli zurnacının kimliği ve tek başına ne yaptığı hala merak konusu.

Bugün ise aynı kişi, boş bir arazide tek başına zurna çalarken görüldü. O anlar, yoldan geçen bir sürücünün kamerasına yansıdı. Gizemli zurnacının kimliği ve tek başına ne yaptığı hala merak konusu.

İşte o görüntüler👇🎥

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